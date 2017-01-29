من هو الدكتور محمد حسين حلبوب المعين رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني

صدر يوم السبت القرار الجمهوري رقم ( 12 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني.

وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين سامي عبدالحميد مكاوي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني .

فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

فمن هو الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني:

الاسم : د. محمد حسين سعيد حلبوب اللقب : د. حلبوب

تاريخ الميلاد : 22/ 4 / 1959م, محل الميلاد

: يافع / محافظة لحج

الشهادات العلمية الحاصل عليها :

(( الثانوية العامة )) , من ثانوية زنجبار , عام 1978 م .

(( البكالوريوس )) في (( المحاسبة)) , بدرجة ((ممتاز)) , من جامعة عدن , عام 1982م .

(( الماجستير )) في (( المحاسبة )) , بدرجة (( ممتاز )) , من جامعة خاركوف اكرانيا ( الاتحاد السوفيتي سابقا ) , عام 1987م .

(( الدكتوراه )) في (( المالية والتداول النقدي )) , (( بإجماع المحكمين )) ( امتياز ) , من جامعة كييف للاقتصاد الوطني ( جمهورية أوكرانيا ) , عام 1992 م .

الألقاب العلمية الحاصل عليها :

(( معيد )) , في كلية الاقتصاد والإدارة / جامعة عدن , من عام 1982م وحتى 1987م .

(( مدرس )) , في كلية الاقتصاد والاداره / جامعة عدن , من عام 1987م وحتى 1990م .

(( أستاذ مساعد )) في كلية الاقتصاد والاداره / جامعة عدن , من عام 1990م.

المواد الدراسية التي قام بتدريسها :

1ــ محاسبة البنوك التجارية.( لطلاب البكالوريوس ).

2ــ التجارة الدولية والاستثمار الدولي.( لطلاب البكالوريوس ).

3ــ تمويل الاستثمار. ( لطلاب البكالوريوس ).

4ــ دراسات في الاستثمار.( لطلاب الماجستير ).

5ــ دراسة الجدوى الاقتصادية ( لطلاب الدكتوراه ).

الابحاث والدراسات العلمية

1ــ العولمة ، ومشكلة التسويق الدولي للصادرات اليمنية , بحث مقدم بالمشاركة مع د . حسين سعيد الملعسي , ومنشور في الندوة الأولى حول (( التسويق في الجمهورية اليمنية , الواقع ــ المشكلات ــ الآفاق )) المنعقدة في عدن , خلال الفترة 10 ــ12 مايو 1998م .

2ــ الاستثمار كوسيلة رئيسة للحد من الفقر , بحث مقدم بالمشاركة مع د. حسين سعيد الملعسي , ومنشور في وثائق الندوة الثالثة حول (( الفقر وسبل الحد منه , في الجمهورية اليمنية )) المنعقدة في عدن , خلال الفترة 5ــ7 ديسمبر 1998م .

3ــ تعليم الفتاة في مديرية يافع ــ لبعوس , دراسة مقدمة ومنشورة في وثائق الندوة العلمية الأولى حول (( التعليم في مديرية يافع ــ لبعوس )) المنعقدة خلال الفترة من 7ــ 9 يناير 2003 م .

4ـ الإصلاح الاقتصادي والصناعة المحلية , دراسة, بالمشاركة مع د. محمد احمد مقبل , مموله ومقدمة إلى مجموعة هائل سعيد انعم , مايو 2000 م.

5ــ الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد اليمني, دراسة مقدمة الى ندوة " الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد اليمني ", نوفمبر 2008م.

6ــ تقييم الأداء الأكاديمي والإداري للكلية الاقتصاد والادارة, بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعية,. المجلة العلمية المحكمة المتخصصة, الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا, العدد , 2006م, من ص الى ص. وهو بحث مشترك مع د. عبدالاه صالح مثنى.

7ــ تحسين بيئة الاستثمار, في الجمهورية اليمنية, بحث منشور في مجلة العلوم الادارية والاقتصادية. المجلة العلمية المحكمة المتخصصة, الصادرة عن الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الادارية ــ جامعة عدن. العدد الثاني, ديسمبر 2008م.

8ــ تقييم وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظه عدن, بحث منشور في مجلة العلوم الادارية والاقتصادية. المجلة العلمية المحكمة المتخصصة, الصادرة عن الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الاداريةــ جامعة عدن. العدد الثالث, يونيو 2009م.

9ــ الاقصاء والتهميش ضد الجنوبيين, دراسة منشورة ضمن وثائق الحراك الجنوبي السلمي ( محتوى القضية الجنوبية ), مقدمة الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل للفترة 18 مارس 2013م ــ 25 /يناير 2014م, موقع الامانه العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, صنعاء.

10ــ مشكلات الاراضي المخصصة للاستثمار في محافظة عدن,( المشكلات والحلول ), بحث منشور في مؤتمر ( معالجة قضايا الاراضي الاستثمارية ), عدن , 25ــ 27 فبراير 2014م.

ثانيا :ــ دراسات الجدوى الاقتصاديه:

1ــ دراسة الجدوى الاقتصادية للتسويق الدولي لأحجار البناء اليمنية , دراسة ممولة ومقدمة إلى المستثمر/ محضار علي صالح طهيف وشركاؤه , يوليو 2001م .

2ــ دراسة الجدوى التسويقية لإنشاء مصنع لإنتاج الطوب الأحمر في المنطقة الصناعية عدن , مموله ومقدمة إلى المستثمر/ قاسم عبد الرب الحصني وشركاؤه , يونيو 2002م.

3ــ دراسة الجدوى التسويقية لمشروع الغفران السكني الاستثماري, مدينة الشعب, عدن, ممولة ومقدمة الى المستثمر / عبدالقادر احمد محمد جبران وشركاؤة, مايو 2009م.

المزيد في أخبار وتقارير من هو الدكتور محمد حسين حلبوب المعين رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني صدر يوم السبت القرار الجمهوري رقم ( 12 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني. وقضت المادة الثانية من حصري :تفاصيل ساعتين من عملية إنزال أمريكية جوية انتهت بمقتل 40 من عناصر القاعدة برداع و3من كبارة قادة التنظيم روت مصادر محلية بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء لعدن الغد تفاصيل ساعتين من عملية انزال شارك فيها العشرات من جنود المارينز الامريكية فجر يوم الاحد وانتهت بمقتل 40 من تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن اصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية سيف الشريف قرارا قضى بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية في اليمن . وتضمنت اللجنة اسماء 14 من