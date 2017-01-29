حصري :تفاصيل ساعتين من عملية إنزال أمريكية جوية انتهت بمقتل 40 من عناصر القاعدة برداع و3من كبارة قادة التنظيم

روت مصادر محلية بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء لعدن الغد تفاصيل ساعتين من عملية انزال شارك فيها العشرات من جنود المارينز الامريكية فجر يوم الاحد وانتهت بمقتل 40 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم 3 من ابرز قيادات التنظيم في اليمن .

وقال شيخ محلي بالمنطقة لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان الهجوم بدأ عند الساعة الـ 2:45 فجر يوم الاحد عقب تنفيذ طائرات بدون طيار لغارات جوية استهدفت عدد من المنازل بقرية يكلا الجبلية قبل ان تغادر الطائرات بدون طيار لتحل محلها طائرات مروحية تقل عدد من الجنود .

ويعتقد ان الطائرات المروحية قدمت من حاملة للطائرات رست بالقرب من سواحل محافظة ابين جنوب اليمن حيث قال سكان محليون بمنقطة يافع ومناطق اخرى بابين ان المروحيات مرت بالمناطق الجبلية في طريقها صوب منطقة رداع .

وقال السكان في القرية المجاورة ان انفجارات عنيفة هزت القرية خلال الهجوم الصاروخي قبل ان يباشر جنود ترجلوا من المروحيات التي حطت بالقرب من القرية بالهجوم على المساكن التي تصاعدت منها اعمدة الدخان .

واكد السكان ان اشتباكات عنيفة دارت بين عدد من مقاتلي تنظيم القاعدة والقوة المهاجمة استمرت لاكثر من 50 دقيقة .

وقال شاهد عيان من أهالي المنطقة ان اثار دماء عثر عليها بموقع هبوط الطائرات الامريكية الأمر الذي يرجح سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الامريكان خلال العملية .

ولم تصل طواقم الاسعاف المحلية إلى قرية يكلا إلا عند الساعة الـ 6 والنصف صباحا حيث تخوف الاهالي من تجدد أعمال القصف.

وقال احد المسعفين لمحرر "عدن الغد" ان عمليات تفتيش تعرضت لها المنازل موضحا ان الامريكان نقلوا بعض الحاجيات من داخل هذه المنازل .

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