تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن

مقالات الرأي

د.عيدروس النقيب ترامب الرئيس الأكثر صدقا اعتاد الناخب الأمريكي والمراقب الخارجي أن يسمع من المترشحين للرئاسيات الأمريكية كلاما كثيرا بعضه مطاطٌ

فهــد البرشاء رغم ذلك .. صدّروا لنا الكثير قرأت مقال مروان الغفوري عن الشمال والموسوم بعنوان( نحن الشماليين مبدئنا الغدر وسياستنا بلطجيه) والمقتبس من

عبد الرحمن الخضر لا عمل لا وظيفة لا أمن لك طالما أنت ( جنوبي) لاشك ان كل مايحدث لنا من الويلات والمصائب لاشك ان سببها تلك الاحزاب الكثيرة الوفيرة ( احزاب الاسترزاق الرخيص)

محمد كليب أحمد فلنستعد لحرارة وظلمة الصيف القادم في عدن ! جميعنا – تقريباً – قد اشتوى الموسم الماضي بحرارة الصيف ولهيب شمسه ، وذقنا الأمرّين من شحة الكهرباء

أمين اليافعي اليمن.. البلد "المفكوك" "البلد المفكوك" مصطلح جديد أدخله الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي إلى القاموس السياسي المحلي. المصطلح

نجيب محمد يابلي حديث الأربعاء مع الأحباب الأربعة أخترت عنوان "حديث الأربعاء" تيمنا بالكتاب الثمين "حديث الأربعاء" بأجزائه الثلاثة لعميد الأدب العربي وقلت

د. ياسين سعيد نعمان حراك الواقع يرسم توجهات السياسة الدولية التغيرات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي توحي بانعطافات كبيرة نحو التهدئة في معظم جبهات وبؤر

أبو الحسنين محسن معيض أفلا يُبصرون خيط الفجر ؟! في مختلف الجبهات شمالا وجنوبا , وأمام كل نصر وتقدم يحققه أبطال الجيش والمقاومة ضد القوات الانقلابية , مازال

عبدان دهيس لحج .. من ((السلطان العبدلي)) الى المحافظ (الخبجي))..! من يعرف لحج قبل (سبعة وستين) .. ويعرف لحج بعد هذا التاريخ .. والله يا جماعة الخير ما عندي لكم يمين.. انه با يبكي