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تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن

الأحد 29 يناير 2017 11:37 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية سيف الشريف قرارا قضى بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية في اليمن .

وتضمنت اللجنة اسماء 14 من المسئولين بينهم الوزير .

وكلف القرار اللجنة بمهام عدة بينها دارسة احتياجات السوق من المشتقات النفطية واعلان المناقصات الخاصة بعمليات الاستيراد والتوريد لهذه المشتقات .

وهذا اول تحرك منذ انتهاء الحرب في اليمن حيث دأبت السلطات في عموم المحافظات على استيراد المشتقات النفطية كلا عبر محافظته.

 

 


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تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن
اصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية سيف الشريف قرارا قضى بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية في اليمن . وتضمنت اللجنة اسماء 14 من




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