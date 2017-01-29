تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن
الأحد 29 يناير 2017 11:37 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية سيف الشريف قرارا قضى بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية في اليمن .
وتضمنت اللجنة اسماء 14 من المسئولين بينهم الوزير .
وكلف القرار اللجنة بمهام عدة بينها دارسة احتياجات السوق من المشتقات النفطية واعلان المناقصات الخاصة بعمليات الاستيراد والتوريد لهذه المشتقات .
وهذا اول تحرك منذ انتهاء الحرب في اليمن حيث دأبت السلطات في عموم المحافظات على استيراد المشتقات النفطية كلا عبر محافظته.
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