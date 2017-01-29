قالت مصادر محلية بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء شمال اليمن ان مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب فجر يوم الاحد بعملية انزال امريكية جاء عقب عدة أيام من وصوله إلى رداع قادما من مأرب .

واكدت المصادر لـ"عدن الغد" ان الذهب انتقل إلى مأرب حيث تسلم دعم عسكري ومالي من قيادات بحزب الاصلاح بمأرب .

ولقي 3 من مشائخ قبائل مرتبطون بالقاعدة بمحافظة البيضاء مصرعهم فجر يوم الاحد اثر تنفيذ قوة كومندوز امريكية عملية انزال وهجوم بمحافظة البيضاء شمال اليمن .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان قوة امريكية نفذت انزال بقرية يكلا بمنطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء .

وتمكنت القوة الامريكية من قتل كلا من الشيخ عبدالروؤف الذهب والشيخ سلطان الذهب والشيخ سيف النمس .

المزيد في أخبار وتقارير تشكيل لجنة وزارية لاستيراد المشتقات النفطية في اليمن اصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية سيف الشريف قرارا قضى بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية في اليمن . وتضمنت اللجنة اسماء 14 من مصدر محلي : مقتل الذهب جاءعقب عدة أيام من وصوله من مأرب وتسلمه دعم من قيادات اصلاحية قالت مصادر محلية بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء شمال اليمن ان مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبدالرؤوف الذهب فجر يوم الاحد بعملية انزال امريكية جاء عقب عدة أيام من صحفي جنوبي : انتصارات الجنوبيين خارج أرضهم يشبه حال امرأة ترفع ثوبها لتغطي وجهها فتكشف عورتها وجه صحفي جنوبي بارز انتقادات حادة لمشاركة قوات من المقاومة الجنوبية في عمليات تحرير مناطق بشمال اليمن. وقال الصحفي منصور صالح وهو مسئول بإعلام مكتب محافظ عدن ان