صحفي جنوبي : انتصارات الجنوبيين خارج أرضهم يشبه حال امرأة ترفع ثوبها لتغطي وجهها فتكشف عورتها

وجه صحفي جنوبي بارز انتقادات حادة لمشاركة قوات من المقاومة الجنوبية في عمليات تحرير مناطق بشمال اليمن.

وقال الصحفي منصور صالح وهو مسئول بإعلام مكتب محافظ عدن ان مشاركة الجنوبيين في عمليات تحرير مناطق في الشمال لن يكون مقدما على عمليات تحرير مناطق في الجنوب لاتزال تحتلها ميليشيا الحوثي وقوات صالح .

وكتب منصور واصفا مايحدث على صفحته بالفيس بوك قائلا :"

انتصارات الجنوبيين خارج ارضهم وعجزهم عن ادارة مناطقهم المحررة يشبه تماما تلك المرأة المستحية التي ترفع ثوبها لتغطي وجهها فتكشف عورتها.

الانتصارات والمواقف ونصرة المظلوم مطلوبة ولو كانت في بورما .لكنها ليست مقدمة على حماية ابين وشبوة وكرش.

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