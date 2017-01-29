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أخبار وتقارير

حبريش يعلق على محاولة اغتياله بحضرموت

الأحد 29 يناير 2017 10:05 صباحاً
سيئون ((عدن الغد)) خاص:

علق وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن حبريش على محاولة اغتياله متهما جهات وصفها بعناصر الشر والظلام بانها هي من نفذت العملية .

وكتب حبريش على صفحته بالفيس بوك :"  

الحمدلله

تعرضنا صباح اليوم ونحن في طريقنا إلى عملنا وأداء واجبنا الوظيفي و الوطني لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل عناصر الشر والظلام،

واستهدف موكبنا في منطقة تريس بمديريه سيئون بلغم ارضي وإطلاق رصاص كثيف ولكن اسود حمايتنا قاموا بالرد عليهم ونحمدالله لم نتعرض لأي إصابات او خسائر في الأرواح

الحمدلله حمدا واسعا و لانامت اعين الجبناء


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