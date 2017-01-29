سكان بيافع: طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فوق المنطقة فجر الاحد
الأحد 29 يناير 2017 10:00 صباحاً
يافع((عدن الغد)) خاص:
يافع((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون بمنطقة يافع جنوب اليمن ان طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فجر يوم الاحد لاكثر من ساعة فوق مديريات المنطقة .
وقال سكان يقطنون بمديرية المفلحي لعدن الغد ان الطائرة حلقت في ساعات الفجر الاولى لاكثر من ساعة قبل ان تغادر لاحقا .
ولم تعرف هوية هذه الطائرة فيما اذا كانت تابعة لقوات التحالف ام امريكية .
*من جلال القيدعي
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