قال سكان محليون بمنطقة يافع جنوب اليمن ان طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فجر يوم الاحد لاكثر من ساعة فوق مديريات المنطقة .

وقال سكان يقطنون بمديرية المفلحي لعدن الغد ان الطائرة حلقت في ساعات الفجر الاولى لاكثر من ساعة قبل ان تغادر لاحقا .

ولم تعرف هوية هذه الطائرة فيما اذا كانت تابعة لقوات التحالف ام امريكية .

*من جلال القيدعي

المزيد في أخبار وتقارير حبريش يعلق على محاولة اغتياله بحضرموت علق وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن حبريش على محاولة اغتياله متهما جهات وصفها بعناصر الشر والظلام بانها هي من نفذت العملية . وكتب حبريش على صفحته سكان بيافع: طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فوق المنطقة فجر الاحد قال سكان محليون بمنطقة يافع جنوب اليمن ان طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فجر يوم الاحد لاكثر من ساعة فوق مديريات المنطقة . وقال سكان يقطنون بمديرية المفلحي لعدن نجاة مسئول حكومي بوادي حضرموت من محاولة اغتيال نجأ وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن حبريش من محاولة اغتيال صباح يوم الاحد. وانفجرت عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق لحظة مرور موكب بن حبريش الذي كان