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سكان بيافع: طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فوق المنطقة فجر الاحد

الأحد 29 يناير 2017 10:00 صباحاً
يافع((عدن الغد)) خاص:

قال سكان محليون بمنطقة يافع جنوب اليمن ان طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فجر يوم الاحد لاكثر من ساعة فوق مديريات المنطقة .

وقال سكان يقطنون بمديرية المفلحي لعدن الغد ان الطائرة حلقت في ساعات الفجر الاولى لاكثر من ساعة قبل ان تغادر لاحقا .

ولم تعرف هوية هذه الطائرة فيما اذا كانت تابعة لقوات التحالف ام امريكية .

*من جلال القيدعي 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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