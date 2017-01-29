جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية يحذرون من أرتفاع اسعار الوقود
صورة ارشفية "عدن الغد"
الأحد 29 يناير 2017 01:50 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
حذرت جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية يحذرون من أرتفاع اسعار الوقود جاء ذلك في بيان صادر عنهما تلقت عدن الغد نسخة منه جاء فيه :
في ضل الانقطاعات المستمرة في مادتي البترول والديزل ألتي تصنعها بعض الجهات بغرض التهيئة لرفع أسعار المشتقات النفطية تحذر جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية الحكومة من أي خطوة يهدف الي وضع جرعة جديدة في رفع اسعار المشتقات النفطية في ضل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم ايجاد حسيب ورقيب .
فهذا يدل على ممارسة الحكومة سياسة الموت البطيء
وهذه ممارسة ترتقي الى الإبادة الجماعية لشعب الجنوب التي يحرمها القانون الدولي .
فأننا نحذر من أي جرعة جديدة ستواجه رفض شعبي صارم وتتحمل الحكومة تبعاته واثاره.
صادر عن
جمعيتي المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات مدنية
بتاريخ 28/1/2017
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