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أخبار وتقارير

مصادر حكومية :توجهات للإنقلابيين بإسقاط الحصانة عن ابناء اسرة آل الاحمر كانت وراء قرار نقل مجلس النواب إلى عدن

صورة من رسالة بخصوص سحب الحصانة الخاصة بابناء ال الاحمر في صنعاء
الأحد 29 يناير 2017 09:20 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ان توجهات للإنقلابيين في صنعاء والهدف منها اسقاط الحصانة البرلمانية عن 3 من اولاد اسرة آل الاحمر كانت السبب الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي باتخاذ قرار يقضي بنقل مجلس النواب إلى عدن .

وبحسب المصادر لعدن الغد فقد بدأت السلطات الانقلابية في صنعاء باجراءات هدفها سحب الحصانة البرلمانية عن 3 من اولاد الاحمر وهم حميد الاحمر ومذحج الاحمر وهاشم الاحمر .

وردا على هذه الخطوة مارس اولاد الاحمر ضغوطا على الرئيس عبدربه منصور هادي افضت إلى صدور قرار رئاسي يقضي بنقل المجلس إلى عدن .

وكان من شأن الاجراءات التي في حال مواصلتها في صنعاء وحصول المجلس على نصابه القانوني ان يتمكن من اسقاط الحصانة البرلمانية عن اولاد الاحمر وهو مالم لن يتم بسبب قرار الرئيس هادي الذي قضى بنقل المجلس قبل الانتهاء من هذه الإجراءات .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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