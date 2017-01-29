مصادر حكومية :توجهات للإنقلابيين بإسقاط الحصانة عن ابناء اسرة آل الاحمر كانت وراء قرار نقل مجلس النواب إلى عدن

قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ان توجهات للإنقلابيين في صنعاء والهدف منها اسقاط الحصانة البرلمانية عن 3 من اولاد اسرة آل الاحمر كانت السبب الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي باتخاذ قرار يقضي بنقل مجلس النواب إلى عدن .

وبحسب المصادر لعدن الغد فقد بدأت السلطات الانقلابية في صنعاء باجراءات هدفها سحب الحصانة البرلمانية عن 3 من اولاد الاحمر وهم حميد الاحمر ومذحج الاحمر وهاشم الاحمر .

وردا على هذه الخطوة مارس اولاد الاحمر ضغوطا على الرئيس عبدربه منصور هادي افضت إلى صدور قرار رئاسي يقضي بنقل المجلس إلى عدن .

وكان من شأن الاجراءات التي في حال مواصلتها في صنعاء وحصول المجلس على نصابه القانوني ان يتمكن من اسقاط الحصانة البرلمانية عن اولاد الاحمر وهو مالم لن يتم بسبب قرار الرئيس هادي الذي قضى بنقل المجلس قبل الانتهاء من هذه الإجراءات .

المزيد في أخبار وتقارير حبريش يعلق على محاولة اغتياله بحضرموت علق وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن حبريش على محاولة اغتياله متهما جهات وصفها بعناصر الشر والظلام بانها هي من نفذت العملية . وكتب حبريش على صفحته سكان بيافع: طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فوق المنطقة فجر الاحد قال سكان محليون بمنطقة يافع جنوب اليمن ان طائرة مروحية حلقت على علو منخفض فجر يوم الاحد لاكثر من ساعة فوق مديريات المنطقة . وقال سكان يقطنون بمديرية المفلحي لعدن نجاة مسئول حكومي بوادي حضرموت من محاولة اغتيال نجأ وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام بن حبريش من محاولة اغتيال صباح يوم الاحد. وانفجرت عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق لحظة مرور موكب بن حبريش الذي كان