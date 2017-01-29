قوة امريكية تنفذ عملية انزال بالبيضاء وتقتل 3 من زعماء القبائل
الأحد 29 يناير 2017 08:28 صباحاً
البيضاء (عدن الغد) خاص:
البيضاء (عدن الغد) خاص:
لقي 3 من مشائخ قبائل بمحافظة البيضاء مصرعهم فجر يوم الاحد اثر تنفيذ قوة كومندوز امريكية عملية انزال وهجوم بمحافظة البيضاء شمال اليمن .
وقال مصدر محلي لعدن الغد ان قوة امريكية نفذت انزال بقرية يكلا بمنطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء .
وتمكنت القوة الامريكية من قتل كلا من الشيخ عبدالروؤف الذهب والشيخ سلطان الذهب والشيخ سيف النمس .
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