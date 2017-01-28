اغرب اصابة من نوعها يتعرض لها مقاتل بجبهة المخا (صور)
صورة الجندي المصاب ويبدو الصاروخ عالقا وسط رجله -عدن الغد
السبت 28 يناير 2017 10:16 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
تعرض احد افراد الجيش يوم السبت لاصابة غريبة من نوعها خلال مشاركته في المعارك الدائرة بجبهة المخا .
وقالت مصادر طبية عاملة بمشفى الجمهورية التعليمي لعدن الغد ان الجندي وهو شاب في العشرينات من عمره نقل عصر يوم السبت الى المستشفى مصابا باختراق صاروخ صغير فخذه الايسر .
ونقل المصاب الى المستشفى فيما كان لايزال الصاروخ عالق بوسط فخذه .
وتسببت حالة الجريح هذه بحالة من الفزع في صفوف الاطباء الذين انتابهم الذعر من احتمالية تفجر الصاروخ .
واضطر الاطباء الى استدعاء خبراء متفجرات لابطال مفعول الصاروخ خشية انفجاره .
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