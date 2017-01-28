اغرب اصابة من نوعها يتعرض لها مقاتل بجبهة المخا (صور)

مقالات الرأي

أمين اليافعي اليمن.. البلد "المفكوك" "البلد المفكوك" مصطلح جديد أدخله الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي إلى القاموس السياسي المحلي. المصطلح

نجيب محمد يابلي حديث الأربعاء مع الأحباب الأربعة أخترت عنوان "حديث الأربعاء" تيمنا بالكتاب الثمين "حديث الأربعاء" بأجزائه الثلاثة لعميد الأدب العربي وقلت

د. ياسين سعيد نعمان حراك الواقع يرسم توجهات السياسة الدولية التغيرات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي توحي بانعطافات كبيرة نحو التهدئة في معظم جبهات وبؤر

أبو الحسنين محسن معيض أفلا يُبصرون خيط الفجر ؟! في مختلف الجبهات شمالا وجنوبا , وأمام كل نصر وتقدم يحققه أبطال الجيش والمقاومة ضد القوات الانقلابية , مازال

عبدان دهيس لحج .. من ((السلطان العبدلي)) الى المحافظ (الخبجي))..! من يعرف لحج قبل (سبعة وستين) .. ويعرف لحج بعد هذا التاريخ .. والله يا جماعة الخير ما عندي لكم يمين.. انه با يبكي

حسن العجيلي العرب حتى اللحظة لم يفهموا او يستوعبوا سياسية الغرب للأسف !!! هذا للأسف ما يعيب العرب كانوا في الشرق الاوسط او في الخليج او في الجزيرة العربية لم يفهموا السياسية الغربية

علي بن شنظور الرئيس والتحالف والمحافظ والحب وسط الظلام ..!! لماذا يحاول البعض اعتبار من يتحدث عن فشل الشرعية ودول التحالف في تشغيل الكهرباء لسكان عدن, هو استهداف.

عبدالكريم أحمد سعيد الكيان السياسي الجنوبي وتعقيدات المرحلة ليس مهماً تشكيل الكيان السياسي لمجرد الإعلان عنه ، ولكن الأهم من ذلك أن تلتقي القلوب ، وتصفو النفوس ، وتصدق

عبدالجبار ثابت الشهابي هذا ما يريده الناس : دولة ديمقراطية عادلة من يستطيع أن يخبر فهمي المتواضع .. ماذا يريد من يسمونه، او ينعتونه بالمبعوث الأممي !!؟ أما أنا فأقسم لكم