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جولة مصورة :كاميرا (عدن الغد) ترافق القوات الجنوبية والمقاومة في خطوط الاشتباك الاولى بمدينة المخا

مقاتل من قوات الجيش بمدينة المخا يوم السبت -عدن الغد
السبت 28 يناير 2017 10:05 مساءً
المخا(عدن الغد) خاص:

رافقت كاميرا صحيفة "عدن الغد" يوم السبت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في خطوط الاشتباك الاولى بمدينة المخا .
ووثقت الكاميرا وقائع اشتباكات مسلحة بين القوات الجنوبية والقوات الموالية للحوثيين داخل عدد من احياء مدينة المخا.
وتنشر "عدن الغد" هنا صور الاشتباكات بين الطرفين حيث واصلت قوات المقاومة والجيش توغلها وسط المدينة .

*من نبيل القعيطي

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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