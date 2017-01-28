اندلعت مساء يوم السبت مواجهات عنيفة من عدة محاور منها الشرقية والشمالية ومن المحور الجنوبي لمدينة المخاء، حيث تمكنت القوات الجنوبية من اغتنام سلاح صواريخ حرارية وعدد من القناصات صنع ايراني وامريكي وسلاح الار بي جي وكميات كبيرة من الذخائر و قذائف الهاون وB10.

وفي تصريح خاص لـ"عدن الغد" مع القائد الميداني لجبهة المخاء الشيخ عبدالرحمن اللحجي قال :"إن الأسباب التي تعرقل حسم تحرير مدينة المخاء ليست في الألغام ولا قوة العدو وإنما اتخاذ مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح المواطنين دروعا بشرية لهم واجبارهم على عدم النزوح واعتلاء القناصة منازلهم".

وأضاف الحجي :"إن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ولت هاربة ولم تصمد في ميدان المعركة حتى دقائق ابتداءً من ذوباب الى هذا المكان،حيث شاهدتم بأعينكم كيف تركت كميات السلاح والعتاد المتطور من الأسلحة الحراري والقناصات وغيرها في المعسكر ولاذت بالفرار لتتخذ من المدينة والمواطنين الأبرياء دروع بشرية وتريد ان تحول المعركة في المدينة لتحولها الى دمار وركام".

وأكد على اقتراب مدة الحسم قائلاً :"لم يبقى لنا سوى القليل من القناصات تعتلي المنازل و ان شاء الله وخلال الساعات القليلة القادمة ستحسم المعركة، ولكن كما اخبرتكم نتجنب دمار المدينة وحرصنا أولا وأخيرا على المواطنين، وبفضل من الله تمكنا اليوم من قتل ما يقارب 10 من قناصات مليشيات الحوثي واغتنام سلاحهم وتم فك الحصار على عدد من الاسر التي كانت المليشيات تتخذهم دروعا بشرية تتحصن بهم".

*من نبيل القعيطي

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الجمهورية يقر نقل مقر اجتماعات مجلس النواب الى عدن صدر يوم السبت قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن . فيما يلي نصه : قرار رئيس الجمهورية رقم (19) صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين ابتداء من يوم غد في محافظات عدن-لحج -ابين -الضالع أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، انه سيتم ابتداء من يوم غد الاحد صرف مرتبات جميع المتقاعدين العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن تغطية خاصة .. مواجهات عنيفة في المحور الغربي للمخاء وسقوط قناصة حوثيون واغتنام أسلحة إيرانية أمريكية الصنع اندلعت مساء يوم السبت مواجهات عنيفة من عدة محاور منها الشرقية والشمالية ومن المحور الجنوبي لمدينة المخاء، حيث تمكنت القوات الجنوبية من اغتنام سلاح صواريخ حرارية