دعوات لإسناد مهمة صرف المرتبات الحكومية في عدن إلى شركات صرافة أسوة بماتم في صنعاء
السبت 28 يناير 2017 07:35 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا نشطاء ومسئولون حكوميون بعدد من مديريات مدينة عدن ومحافظات جنوبية اخرى الحكومة الى انتهاج نفس الية صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خلال الاسبوع الماضية والتي تم فيها صرف المرتبات عبر شركة الكريمي للصرافة .
وقال المسئولون في احاديث متفرقة لصحيفة "عدن الغد" ان شركة العمقي كابرز مثال قامت خلال الاشهر الماضية بتسليم مرتبات الموظفين بيسر وسهولة في حضرموت ومحافظات جنوبية اخرى .
واكدوا ان اسناد مهمة الصرف للمرتبات لهذه الشركة اسوة بما تم منحه لشركة الكريمي في صنعاء من شأنه ان ينهي اي عمليات تلاعب او تأخير لصرف مرتبات موظفي الحكومة في عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى .
وتسبب اعتماد الحكومة على لجان صرف محلية بحالة من العشوائية والفوضى واستمرار عمليات الصرف وتأخرها منذ اكثر من شهرين على بدء عملها .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها