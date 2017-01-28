MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 28 يناير 2017 07:55 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير دعوات لإسناد مهمة صرف المرتبات الحكومية في عدن إلى شركات صرافة أسوة بماتم في صنعاء
أخبار وتقارير

دعوات لإسناد مهمة صرف المرتبات الحكومية في عدن إلى شركات صرافة أسوة بماتم في صنعاء

السبت 28 يناير 2017 07:35 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

دعا نشطاء ومسئولون حكوميون بعدد من مديريات مدينة عدن ومحافظات جنوبية اخرى الحكومة الى انتهاج نفس الية صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خلال الاسبوع الماضية والتي تم فيها صرف المرتبات عبر شركة الكريمي للصرافة .

وقال المسئولون في احاديث متفرقة لصحيفة "عدن الغد" ان شركة العمقي كابرز مثال قامت خلال الاشهر الماضية بتسليم مرتبات الموظفين بيسر وسهولة في حضرموت ومحافظات جنوبية اخرى .

واكدوا ان اسناد مهمة الصرف للمرتبات لهذه الشركة اسوة بما تم منحه لشركة الكريمي في صنعاء من شأنه ان ينهي اي عمليات تلاعب او تأخير لصرف مرتبات موظفي الحكومة في عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى .

وتسبب اعتماد الحكومة على لجان صرف محلية بحالة من العشوائية والفوضى واستمرار عمليات الصرف وتأخرها منذ اكثر من شهرين على بدء عملها .

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
كاك بنك يؤكد استعداده لصرف مرتبات موظفي الدولة
أكد بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" استعداده صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات. جاء ذلك أثناء استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز
دعوات لإسناد مهمة صرف المرتبات الحكومية في عدن إلى شركات صرافة أسوة بماتم في صنعاء
دعا نشطاء ومسئولون حكوميون بعدد من مديريات مدينة عدن ومحافظات جنوبية اخرى الحكومة الى انتهاج نفس الية صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خلال الاسبوع الماضية والتي تم
محافظ الضالع يبعث برسالة الى رئيس الجمهورية ويحييه بمناسبة انتصارات الجيش ويجدد العهد والوفاء
بعث محافظ محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي برسالة شكر وتحية للرئيس المشير عبدربه منصور هادي،بمناسبة الانتصارات التي تتحقق في الساحل الغربي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
جولة مصورة في مدينة المخا عقب تحريرها
قائد معركة تحرير المخا: الانتصار في المخا ماكان له ان يتحقق لولاتوفيق الله و تضحيات الابطال ودعم التحالف
عاجل : مقتل قائد الحزام الأمني بلودر بكمين مسلح و3 من مرافقيه
حرب اليمن تُعيد خصوم صالح الجنوبيين إلى واجهة المعارك
الرئيس علي ناصر محمد يلتقي الرئيس اللبناني في بيروت
مقالات الرأي
"البلد المفكوك" مصطلح جديد أدخله الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي إلى القاموس السياسي المحلي. المصطلح
أخترت عنوان "حديث الأربعاء" تيمنا بالكتاب الثمين "حديث الأربعاء" بأجزائه الثلاثة لعميد الأدب العربي وقلت
 التغيرات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي توحي بانعطافات كبيرة نحو التهدئة في معظم جبهات وبؤر
في مختلف الجبهات شمالا وجنوبا , وأمام كل نصر وتقدم يحققه أبطال الجيش والمقاومة ضد القوات الانقلابية , مازال
من يعرف لحج قبل (سبعة وستين) .. ويعرف لحج بعد هذا التاريخ .. والله يا جماعة الخير ما عندي لكم يمين.. انه با يبكي
هذا للأسف ما يعيب العرب كانوا في الشرق الاوسط او في الخليج او في الجزيرة العربية لم يفهموا السياسية الغربية
لماذا يحاول البعض اعتبار من يتحدث عن فشل الشرعية ودول التحالف في تشغيل الكهرباء لسكان عدن, هو استهداف.
ليس مهماً تشكيل الكيان السياسي لمجرد الإعلان عنه ، ولكن الأهم من ذلك أن تلتقي القلوب ، وتصفو النفوس ، وتصدق
  من يستطيع أن يخبر فهمي المتواضع .. ماذا يريد من يسمونه، او ينعتونه بالمبعوث الأممي !!؟ أما أنا فأقسم لكم
من  قال  (علقوني بكعولي ) في حفل رسمي وبحضور قادة عسكريين ومسئولين محليين  وجهاء وأعيان وشخصيات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الماجستير بامتياز للدكتور محمد قائد من جامعه القاهرة
مبروك الزواج لإولاد المرحوم الشيخ احمدشيخ صالح الجردمي
وفيات
المناضل محمد علي احمد يعزي بوفاة الاستاذ علي حسن باهارون
الجفري يعزي في وفاة باهارون

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017