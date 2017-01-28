دعا نشطاء ومسئولون حكوميون بعدد من مديريات مدينة عدن ومحافظات جنوبية اخرى الحكومة الى انتهاج نفس الية صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خلال الاسبوع الماضية والتي تم فيها صرف المرتبات عبر شركة الكريمي للصرافة .

وقال المسئولون في احاديث متفرقة لصحيفة "عدن الغد" ان شركة العمقي كابرز مثال قامت خلال الاشهر الماضية بتسليم مرتبات الموظفين بيسر وسهولة في حضرموت ومحافظات جنوبية اخرى .

واكدوا ان اسناد مهمة الصرف للمرتبات لهذه الشركة اسوة بما تم منحه لشركة الكريمي في صنعاء من شأنه ان ينهي اي عمليات تلاعب او تأخير لصرف مرتبات موظفي الحكومة في عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى .

وتسبب اعتماد الحكومة على لجان صرف محلية بحالة من العشوائية والفوضى واستمرار عمليات الصرف وتأخرها منذ اكثر من شهرين على بدء عملها .

المزيد في أخبار وتقارير كاك بنك يؤكد استعداده لصرف مرتبات موظفي الدولة أكد بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" استعداده صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات. جاء ذلك أثناء استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز دعوات لإسناد مهمة صرف المرتبات الحكومية في عدن إلى شركات صرافة أسوة بماتم في صنعاء دعا نشطاء ومسئولون حكوميون بعدد من مديريات مدينة عدن ومحافظات جنوبية اخرى الحكومة الى انتهاج نفس الية صرف المرتبات التي تمت في صنعاء خلال الاسبوع الماضية والتي تم محافظ الضالع يبعث برسالة الى رئيس الجمهورية ويحييه بمناسبة انتصارات الجيش ويجدد العهد والوفاء بعث محافظ محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي برسالة شكر وتحية للرئيس المشير عبدربه منصور هادي،بمناسبة الانتصارات التي تتحقق في الساحل الغربي