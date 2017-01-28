رئيس الوزراء يناقش مع المبعوث الاماراتي الاسراع في تقديم قرض لتمويل شبكة كهرباء عدن

ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم مع المبعوث الإماراتي إلى اليمن علي الحبابي إمكانية التسريع في تسلم القرض الذي كانت الحكومة اليمنية قد تفاهمت حوله مع صندوق ابوظبي للتنمية لتجديد شبكة الكهرباء التي تربط بين الحسوة وإلخساف والعريش والمنصورة وباقي مناطق عدن وضرورة تفعيل القرض في أسرع وقت ممكن لتهالك الشبكة القديمة، وعدم قدرتها على تحمل التجديدات المحتملة في إنتاج الطاقة.واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين البلدين .. شاكراً للإمارات وللشيخ محمد بن زايد دعم اليمن والحكومة الشرعية في المجالات الإنسانية والإغاثية و الكهرباء والماء والصحة وغيرها.تطرق رئيس الوزراء والمبعوث الإماراتي إلى مجالات اخرى تتعلق بدعم الكتاب المدرسي وطباعته وإمكانية دعم الإمارات لتطوير البنية التحتية للبنك المركزي.كما استعرضا الترتيبات الأمنية في عدن والإجراءات المشتركة المتخذة في مجال التدريب والتأهيل لبناء القدرات لوحدات الجيش والأمن.وأشاد الدكتور بن دغر بالدعم السخي واللا محدود الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني في معركته المصيرية مع الميليشيا الانقلابية التي تسببت بكارثة انسانية لليمن وأهلها وخلقوا اضطراباً امنيا في المنطقة بدعم من اطراف اقليمية معادية للعرب والمسلمين.وعبر عن امتنان الشرعية في اليمن بقيادة فخامة رئيس الجمهورية لهذا الدعم المتعدد الأوجه، منوها بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدور المتميز للإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في تحرير المناطق التي دنستها المليشيا الحوثية وتسببت في الحاق أضرار جسيمة بالشعب اليمني ووحدته الوطنية والاجتماعية.