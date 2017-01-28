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وكالة : قوات التحالف تسقط طائرة بدون طيار إيرانية الصنع بالمخا

السبت 28 يناير 2017 02:45 مساءً
وام الاماراتية

تمكنت قوات التحالف العربي العاملة في اليمن من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا قبل اطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.

وقال اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئس أركان الجيش اليمني إن القوات اليمنية وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة، حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض.

وأضاف، إن المليشيات الانقلابية وبعد تضييق الخناق عليها بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن.

وأكد أن وصول هذه الأسلحة الإيرانية تظهر بوضوح التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد المليشيات الانقلابية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.

ودعا اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئس أركان الجيش اليمني المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته اتجاه إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في اليمن والتي تقضي على أي فرصة لنجاح المسار السياسي، وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها لفرض نفوذها في اليمن، وخلق نموذج في اليمن مشابه لنموذج حزب الله في لبنان.


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وكالة : قوات التحالف تسقط طائرة بدون طيار إيرانية الصنع بالمخا
تمكنت قوات التحالف العربي العاملة في اليمن من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا قبل اطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات من الجيش اليمني والمقاومة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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