عاجل : مقتل قائد الحزام الأمني بلودر بكمين مسلح و3 من مرافقيه

قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت .

وقال مصدر امني لعدن الغد ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان على متنه في طريقه إلى عدن .

وبحسب المصدر فقد تعرضت سيارة العلواني لكمين بالقرب من منقطة امصرة -جحين حيث فتح مسلحون النار على سيارة العلواني ومرافقيه.

واسفر اطلاق النار عن مقتل 3 من مرافقي العلوني وهم ماجد احمد صالح ذيبان - محمد الخضر حمصان - الخضر عبدالناصر الصاد.

قائد الحزام الأمني بلودر رشدي العلواني