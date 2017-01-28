عاجل : مقتل قائد الحزام الأمني بلودر بكمين مسلح و3 من مرافقيه
السبت 28 يناير 2017 02:39 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت .
وقال مصدر امني لعدن الغد ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان على متنه في طريقه إلى عدن .
وبحسب المصدر فقد تعرضت سيارة العلواني لكمين بالقرب من منقطة امصرة -جحين حيث فتح مسلحون النار على سيارة العلواني ومرافقيه.
واسفر اطلاق النار عن مقتل 3 من مرافقي العلوني وهم ماجد احمد صالح ذيبان - محمد الخضر حمصان - الخضر عبدالناصر الصاد.
قائد الحزام الأمني بلودر رشدي العلواني
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