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أخبار وتقارير

محمد الحوثي يقر بخلاف جماعته مع المخلوع صالح والمتحدث الرسمي للحوثيين يهاجم "ولد الشيخ" ويتهمه بإطالة الحرب في اليمن

السبت 28 يناير 2017 01:58 مساءً
عدن الغد/ خاص:

أقر رئيس ما يسمى اللجنة الثورية الحوثية "محمد علي الحوثي" بالخلافات المستفحلة بين جماعته والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على تعيين قائد لقوات الحرس الجمهوري .
وقال محمد الحوثي في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم السبت، "لايزالون معرقلين العمل الحكومي - في إشارة إلى حزب صالح- لأجل يعينوا واحداً منهم لقيادة الحرس، مضيفاً: "ليس الآن وقت المحاصصة، عليهم بترك القيادة لقائد مقاتل يحشدهم للمعركة، نحن في عدوان أفيقوا".
وكان الحوثيون قد عينوا عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي لقيادة الحرس غير أن صالح رفض ذلك, وطالب بتعيين قائد من قوات الحرس الجمهوري.
من جانب أخر، هاجم المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام اليوم –السبت- المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، معتبراً بحسب قوله بـ"إنه يمنح فرصة للعدوان من أجل استمرار الحرب في اليمن".
وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ولد الشيخ أنهى إحاطته لمجلس الأمن، وينتظر مجدداً موعد الإحاطة القادمة، وما بينهما يمنح العدوان فرصة استمرار الحرب والحصار باليمن"، مضيفا: "ما دور الأمم المتحدة تجاه ذلك؟".
وكان ولد الشيخ ذكر في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، الخميس الماضي، إن "الحوثيون رفضوا تقديم ورقة تتعلق بالشق الأمني، رغم قبولهم شكلاً بخارطة الطريق المقدمة قبل أشهر من الأمم المتحدة، ما عطل الخطة الدولية التي تسعى لحل سياسي في البلاد".


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محمد الحوثي يقر بخلاف جماعته مع المخلوع صالح والمتحدث الرسمي للحوثيين يهاجم "ولد الشيخ" ويتهمه بإطالة الحرب في اليمن
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