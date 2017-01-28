ناطق الحوثيين: إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن تمنح فرصة لاستمرار الحرب

قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة "الحوثي" ورئيس وفد الانقلابيين المفاوض، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ "يمنح فرصة للعدوان من أجل استمرار الحرب في اليمن" حسب تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لعبد السلام على حسابه في "تويتر" تعليقا على الإحاطة الأخيرة التي قدمها ولد الشيخ حول الوضع في اليمن لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف عبد السلام "ولد الشيخ أنهى إحاطته لمجلس الأمن، وينتظر مجددا موعد الإحاطة القادمة وما بينهما يمنح العدوان (في إشارة للتحالف العربي) فرصة استمرار الحرب والحصار باليمن"، متسائلاً "ما دور الأمم المتحدة تجاه ذلك؟"

والخميس الماضي، قال ولد الشيخ في إحاطة قدمّها في جلسة لمجلس الأمن إن" الحوثيين رفضوا تقديم ورقة تتعلق بالشق الأمني، رغم قبولهم شكلا بخارطة الطريق المقدمة قبل أشهر من الأمم المتحدة ، ما عطل الخطة الدولية التي تسعى لحل سياسي في البلاد".

وطالب المبعوث الأممي "المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار"، لافتا إلى أنه "لا يمكن للحل في اليمن أن يكون عسكريا"، وأن نجاح وقف الأعمال القتالية سيعزز فرص السلام.