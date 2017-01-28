قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجائر ومصانع الإسمنت، ويخضعون مدراءها لإرهاب شديد ويرغمونهم على تسليم المليارات.

وأتهم بن دغر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الحوثيين بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي، وحمله على دفع المزيد من الإتاوات لدعم مجهودهم الحربي، ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، مما يطيل أمد الحرب.

وأضاف أنه "حان الوقت، وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية، وأن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، لأن ترك هذه الأموال بيد الميليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة التي يقاتلون بها الشعب اليمني".

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر: 300 مليار استولى عليها الحوثيين من الضرائب والجمارك قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، تأتيهم من الجمارك والضرائب موقع إماراتي يكشف عن تفاصيل مساعي صالح للإطاحة بالحوثيين كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة أن المخلوع علي عبدالله صالح يسعى للتخلي عن الحوثيين بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، وإنهاء التحالف الموالي لإيران من طرفه، عقب توتر مجلس الأمن يعكف على صياغة قرار لإضافة نجل المخلوع إلى قائمة العقوبات قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي, يشير إلى تورط خالد, النجل الأصغر للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح, في تحويلات مالية غير