موقع إماراتي يكشف عن تفاصيل مساعي صالح للإطاحة بالحوثيين

كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة أن المخلوع علي عبدالله صالح يسعى للتخلي عن الحوثيين بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، وإنهاء التحالف الموالي لإيران من طرفه، عقب توتر العلاقة بين الطرفين إثر قيام الحوثيين بمحاولة اغتيال نجل صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت مصادر موقع ـ24 الإماراتي إن "مسؤولين موالين للمخلوع صالح أجروا اتصالات بعدد من الدول الإقليمية، لعرض استعداد صالح تخليه عن الحوثيين، ومحاربتهم وإعادتهم إلى صعدة".

وجاء ذلك بالتزامن مع حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام صالح على الحوثيين، واتهمتهم بنهب أموال الشعب اليمني.

وقال الدكتور عادل الشجاع، في رسالة بعث بها إلى زعيم الحوثيين، إن "الحوثيين نهبوا أموال الشعب اليمني، وزجّوا بالأطفال في القتال بلا رحمة".

وأكد الشجاع، أن "زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعد الشعب اليمني بالغنى وزاده فقراً، ووعده بالسيادة ولم تزده إلا مهانة"، مخاطباً الحوثي" بأن البعض وقف ضدكم لمعرفتهم أنكم تتحركون بدافع الكراهية والحقد، لكن الكثير من أفراد الشعب وقفوا إلى جانبكم ليبعدوا هاجس الخوف ويزيلوا الحقد من صدوركم، لكنكم ضيعتم هذه الفرصة وقدمتم أنفسكم على أنكم تريدون معاقبة الشعب اليمني ولم تلتقطوا السلام الذي قدمه لكم".

وتفسر تصريحات الشجاع عن وصول صالح إلى مرحلة يعتقد أنها الأنسب لتخليه عن الحوثيين.

واتهم الشجاع الحوثي بأنه ترك اللجان الثورية التابعة له تنهب ما تبقى من أموال الشعب الذي هو بأمس الحاجة إليها.

وقال الشجاع للحوثي مبرراً له تحالف المخلوع معه للإطاحة بهادي "لقد قبل بكم الشعب بوصفكم مواطنين يمنيين ولم يقبلوا بكم كسادة كما تسوقون أنفسكم، فنحن في القرن الـ21 ولا يمكن أن نشتري سادة لنكون لهم عبيداً".

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