مجلس الأمن يعكف على صياغة قرار لإضافة نجل المخلوع إلى قائمة العقوبات
السبت 28 يناير 2017 12:02 مساءً
نيويورك (عدن الغد) خاص:
نيويورك (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي, يشير إلى تورط خالد, النجل الأصغر للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح, في تحويلات مالية غير مشروعة.
وقالت المصادر أن التقرير يشير إلى تورط خالد علي عبدالله صالح في تحويلات مالية مشبوهة، كما أنه يلعب دوراً في إدارة الاموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقة الأكبر أحمد المدرجين على لائحة العقوبات.
وفي الوقت الذي أحيط به تقرير اللجنة بالتكتم٬ فقد ذكرت المصادر٬ أنه تضمن تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم٬ على رأسهم خالد، نجل المخلوع صالح.
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