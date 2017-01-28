قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي, يشير إلى تورط خالد, النجل الأصغر للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح, في تحويلات مالية غير مشروعة.



وقالت المصادر أن التقرير يشير إلى تورط خالد علي عبدالله صالح في تحويلات مالية مشبوهة، كما أنه يلعب دوراً في إدارة الاموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقة الأكبر أحمد المدرجين على لائحة العقوبات.

وفي الوقت الذي أحيط به تقرير اللجنة بالتكتم٬ فقد ذكرت المصادر٬ أنه تضمن تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم٬ على رأسهم خالد، نجل المخلوع صالح.

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر: 300 مليار استولى عليها الحوثيين من الضرائب والجمارك قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، تأتيهم من الجمارك والضرائب موقع إماراتي يكشف عن تفاصيل مساعي صالح للإطاحة بالحوثيين كشفت مصادر يمنية وثيقة الصلة أن المخلوع علي عبدالله صالح يسعى للتخلي عن الحوثيين بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، وإنهاء التحالف الموالي لإيران من طرفه، عقب توتر مجلس الأمن يعكف على صياغة قرار لإضافة نجل المخلوع إلى قائمة العقوبات قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعكف على دراسة تقرير دولي, يشير إلى تورط خالد, النجل الأصغر للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح, في تحويلات مالية غير