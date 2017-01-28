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مصادر : توقف محطات الكهرباء بسبب إضراب نقابة مصافي عدن

السبت 28 يناير 2017 11:44 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر نفطية مطلعة ان سبب توقف محطات توليد الكهرباء عن العمل يرجع بالدرجة الرئيسية في هذه اللحظات لإعلان الإضراب العام والشامل والذي سبق وان أعلنت عنه نقابه عمال وموظفي شركة مصافي عدن في وقت سابق وفي خطوه تصعيديه غير مسبوقة احتجاجاً منها على عدم توفير النفط الخام للمصفاة أو حتى مرتبات للعاملين أولا بأول ، ناهيك عن عدم إصلاح مولد كهرباء المصافي ـ *

 

ولفتت المصادر لعدن الغد إلى ان الأمور تزداد سوءً وتعقيداً في عدن خصوصا والبلد عموماً لاسيما عقب توقيف الأخ البكري - المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن في مطار عدن الدولي مؤخراً وذلك أثناء محاولته مغادره العاصمة المؤقتة عدن عائداً إلى الأردن ، حيث جرى إيقافه ومنعه من السفر بحجه وجود توجيهات عليا من قبل رئيس الحكومة شخصياً تمنع مغادرته عدن في الوقت الحالي ولحين مشاركته على الأقل في اجتماع الحكومة المزمع انعقاده صباح يوم غدٍ الأحد المزمع في العاصمة عدن والذي من المقرر تكريسه لمناقشه جمله من القضايا التي تهم عدن وأبنائها وفي مقدمتها مشكله محطات توليد الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية المعلقة مابين كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط والتاجر العيسي المورد للمشتقات النفطية بموجب أمر احتكاره لعمليه التوريد باعتباره المستثمر النفطي الوحيد القادر على إيصال المواد النفطية في أسرع وقت ممكن مع دفع العمولات وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منه بما فيها مبلغ الضمان ومرتبات العاملين أولا بأول ، ناهيك عن عدم إصلاح مولد كهرباء المصافي  .

 

وأشارت المصادر إلى ان الأمور تزداد سوءً وتعقيداً في عدن خصوصا والبلد عموماً لاسيما عقب توقيف الأخ البكري - المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن في مطار عدن الدولي مؤخراً وذلك أثناء محاولته مغادره العاصمة المؤقتة عدن عائداً إلى الأردن حيث كان قبل ان يلزمه فخامة رئيس الجمهورية بالعودة وممارسه مهامه وصلاحيته كمدير تنفيذي ، وحيث جرى إيقافه ومنعه من السفر بحجه وجود توجيهات عليا من قبل رئيس الحكومة شخصياً تمنع مغادرته عدن في الوقت الحالي ولحين مشاركته على الأقل في اجتماع الحكومة المزمع انعقاده صباح يوم غدٍ الأحد المزمع في العاصمة عدن والذي من المقرر تكريسه لمناقشه جمله من القضايا التي تهم عدن وأبنائها وفي مقدمتها مشكله محطات توليد الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية المعلقة مابين كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط والتاجر العيسي المورد للمشتقات النفطية بموجب أمر احتكاره لعمليه التوريد باعتباره المستثمر النفطي الوحيد القادر على إيصال المواد النفطية في أسرع وقت ممكن مع دفع العمولات وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منه بنا فيها مبلغ الضمان .

 

 

 


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