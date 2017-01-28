جنود من الجيش بشبوة ينصبون نقطة للمطالبة بصرف مرتباتهم

هذا للأسف ما يعيب العرب كانوا في الشرق الاوسط او في الخليج او في الجزيرة العربية لم يفهموا السياسية الغربية
لماذا يحاول البعض اعتبار من يتحدث عن فشل الشرعية ودول التحالف في تشغيل الكهرباء لسكان عدن, هو استهداف.
ليس مهماً تشكيل الكيان السياسي لمجرد الإعلان عنه ، ولكن الأهم من ذلك أن تلتقي القلوب ، وتصفو النفوس ، وتصدق
من يستطيع أن يخبر فهمي المتواضع .. ماذا يريد من يسمونه، او ينعتونه بالمبعوث الأممي !!؟ أما أنا فأقسم لكم
من قال (علقوني بكعولي ) في حفل رسمي وبحضور قادة عسكريين ومسئولين محليين وجهاء وأعيان وشخصيات
ظننت ان المتحدث (وِلْد الحوثي) ولسان حالهم الناطق باسمهم ..وليس المبعوث الأممي ولد الشيخ، حينما اختصر قضية
على غير جولاته المكوكية بداعي حل الأزمة اليمنية والتي كانت تبدأ بضجة إعلانية وتصاحبه زفة إعلامية وتنتهي
الفرقُ بين وثيقةِ الحوار الوطني اليمني ومخرجاته وبين كتاب الإنجليزي "مستر هوبنز" (كيف تخون زوجتك وتسعدها)
لا نتشفى في عبدالملك الحوثي وهو يستجدي-الليلة- أبناء اليمن أن يهبّوا لنصرته، بعد سلسلة من الهزائم المتلاحقة
عندما نزل الأحمر محسن من طائرة الاباتشي العسكرية في مناطق صعده المحرر منها البقع للمثال ، تحرك على هذه
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