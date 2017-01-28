جنود من الجيش بشبوة ينصبون نقطة للمطالبة بصرف مرتباتهم

مقالات الرأي

حسن العجيلي العرب حتى اللحظة لم يفهموا او يستوعبوا سياسية الغرب للأسف !!! هذا للأسف ما يعيب العرب كانوا في الشرق الاوسط او في الخليج او في الجزيرة العربية لم يفهموا السياسية الغربية

علي بن شنظور الرئيس والتحالف والمحافظ والحب وسط الظلام ..!! لماذا يحاول البعض اعتبار من يتحدث عن فشل الشرعية ودول التحالف في تشغيل الكهرباء لسكان عدن, هو استهداف.

عبدالكريم أحمد سعيد الكيان السياسي الجنوبي وتعقيدات المرحلة ليس مهماً تشكيل الكيان السياسي لمجرد الإعلان عنه ، ولكن الأهم من ذلك أن تلتقي القلوب ، وتصفو النفوس ، وتصدق

عبدالجبار ثابت الشهابي هذا ما يريده الناس : دولة ديمقراطية عادلة من يستطيع أن يخبر فهمي المتواضع .. ماذا يريد من يسمونه، او ينعتونه بالمبعوث الأممي !!؟ أما أنا فأقسم لكم

عوض كشميم ركاب المحطة الأخيرة يتحدثون بشكل مسرف عن حقوق حضرموت من قال (علقوني بكعولي ) في حفل رسمي وبحضور قادة عسكريين ومسئولين محليين وجهاء وأعيان وشخصيات

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ "وِلْد الحوثي" ..ومظالم الجنوبيين!! ظننت ان المتحدث (وِلْد الحوثي) ولسان حالهم الناطق باسمهم ..وليس المبعوث الأممي ولد الشيخ، حينما اختصر قضية

هاشم عبدالعزيز اليمن والخروج من الأزمة على غير جولاته المكوكية بداعي حل الأزمة اليمنية والتي كانت تبدأ بضجة إعلانية وتصاحبه زفة إعلامية وتنتهي

محمد جميح سقط قناع البهلوان! لا نتشفى في عبدالملك الحوثي وهو يستجدي-الليلة- أبناء اليمن أن يهبّوا لنصرته، بعد سلسلة من الهزائم المتلاحقة