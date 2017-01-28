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جنود من الجيش بشبوة ينصبون نقطة للمطالبة بصرف مرتباتهم

صورة من عملية قطع الطريق يوم السبت -عدن الغد
السبت 28 يناير 2017 11:39 صباحاً
عتق ((عدن الغد)) خاص:

 

قطع عسكريون من افراد كتيبة تعرف بكتيبة زايد بمعسكر الضلعة بمحافظة شبوة يوم السبت طريقا رئيسيا يصل إلى مدينة عتق ومنعوا حركة المرور فيها .

وقطع العسكريون الطريق العام ومنعوا مرور عدد من الشاحنات في الطريق .

وقال العسكريون انهم يطالبون بصرف مرتباتهم التي تم تصرف منذ أشهر .


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