قرقاش متوعداً الحوثيين: الآتي أكثر إيلاماً

توعد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش جماعة الحوثي وصالح بأن الضربات القادمة ستكون مؤلمة وحاسمة باليمن.

وأضاف الوزير قرقاش، أن تحرير المخا ترك آثاره الكبيرة على الانقلابيين، كما توعد ميليشيات الحوثي وصالح قائلاً "إن الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً".

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة، إن "كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سمجة، تحرير مخا ترك آثاره، ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي/صالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً".

وتلعب دولة الامارات العربية المتحدة دوراً مهم بالتحالف العربي التي تقوده السعودية لإعادة الشرعية باليمن، حيث تشارك بقوة في العملية العسكرية التي أطلقتها قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية لإستعادة الساحل الغربي لليمن.