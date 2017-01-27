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قتلى مدنيون اثر غارة جوية خاطئة بالوازعية

صورة لعدد من ضحايا الغارة مساء يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 27 يناير 2017 11:20 مساءً
الوازعية (عدن الغد) خاص:

قال مسعفون وسكان محليون ان افراد اسرة كاملة قتلوا مساء يوم الجمعة اثر غارة جوية نفذها طيران التحالف واصابت بالخطأ منزلا بمنطقة الوازعية المحاذية لمنطقة المضاربة بلحج .
وقال السكان لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان الغارة الجوية اصابت منزل المواطن عبده احمد صالح ،من ابنا مديريه الوازعيه بمحافظة تعز .
واودت الغارة بحياة افراد الاسرة الذين لم تتوفر معلومات عن عددهم .
وجاء القصف وسط احتدام معارك مسلحة بين مسلحي المقاومة والقوات الموالية للحوثيين وصالح والتي لاتزال تسيطر على مركز مديرية الوازعية .
*من ميثاق الصبيحي


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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