قتلى مدنيون اثر غارة جوية خاطئة بالوازعية
صورة لعدد من ضحايا الغارة مساء يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 27 يناير 2017 11:20 مساءً
الوازعية (عدن الغد) خاص:
الوازعية (عدن الغد) خاص:
قال مسعفون وسكان محليون ان افراد اسرة كاملة قتلوا مساء يوم الجمعة اثر غارة جوية نفذها طيران التحالف واصابت بالخطأ منزلا بمنطقة الوازعية المحاذية لمنطقة المضاربة بلحج .
وقال السكان لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان الغارة الجوية اصابت منزل المواطن عبده احمد صالح ،من ابنا مديريه الوازعيه بمحافظة تعز .
واودت الغارة بحياة افراد الاسرة الذين لم تتوفر معلومات عن عددهم .
وجاء القصف وسط احتدام معارك مسلحة بين مسلحي المقاومة والقوات الموالية للحوثيين وصالح والتي لاتزال تسيطر على مركز مديرية الوازعية .
*من ميثاق الصبيحي
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها