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وزارة الأوقاف والإرشاد تصدر تعميما حول منع بيع أوشراء ممتلكات الأوقاف

الجمعة 27 يناير 2017 11:06 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

اصدرت وزارة الاوقاف والارشاد تعميما هاما تلقته عدن الغد وجاء فيه : 

تعميم من وزارة الأوقاف والإرشاد حول منع بيع أوشراء ممتلكات الأوقاف

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الحمد لله القائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) والصلاة والسلام على من أرسل رحمةً للعالمين محمد ابن عبدالله الأمين القائل (( إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حقٍّ، فلهم النارُ يومَ القيامة )) ..
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم ، يا أهل الإيمان والحكمة ، يا من قال عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية ):
لقد شدد الإسلام على حرمة العبث بأموال الأوقاف والمساس بها بغير حق أو التصرف بها في غير ما أوقفت له ؛ وإننا في وزارة الأوقاف والإرشاد نحذر من مغبة التمادي في السطو على اموال الأوقاف أو البيع والشراء في ممتلكات الوقف استغلالاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلد خصوصاً في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين ونؤكد على أن أي إجراءات تمت في ممتلكات الأوقاف بيعاً أو شراءً أو تبديلاً او تحويلاً منذ سبتمبر 2014 م تعتبر باطلة ولاحكم لها وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من ثبت تورطه من المواطنين او الموظفين او العمال في أي إجراءات تمس بحرمة مال الوقف وممتلكاته سواء كانت عينية او عقارية أو مادية أو منقولة ..
والله ولي الهداية والتوفيق ،،

د . أحمــــــد عطيـــــة
وزير الأوقاف والإرشاد


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وزارة الأوقاف والإرشاد تصدر تعميما حول منع بيع أوشراء ممتلكات الأوقاف
اصدرت وزارة الاوقاف والارشاد تعميما هاما تلقته عدن الغد وجاء فيه :  تعميم من وزارة الأوقاف والإرشاد حول منع بيع أوشراء ممتلكات الأوقاف _________ الحمد لله القائل (يَا




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