قال قائد معركة تحرير المخا القائد بوزرعة المحرمي ان الانتصار في مدينة المخا وتحريرها من قبل ميليشيا الحوثي ماكان له ان يتم لولا فضل الله ثم التضحيات التي قدمها الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة في هذه المعركة التي وصفها بالوطنية والعظيمة .

وقال "المحرمي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" :" ونحن نحرر مدينة المخا ونعيدها الى اهلها المسالمين لايسعنا الا ان نتذكر تضحيات الابطال من افراد المقاومة والجيش والحزام الامني وكل الغيورين على الوطن .

وتابع قائلا :" كما ان هذا الاتصار ماكان له ان يتحقق لولا توفيق الله ونصره ودعم الاخوة في دول التحالف العربية التي قدمت درسا كبيرا في التضحية والفداء .

واختتم تصريحه قائلا :" نعاهد الله ثم الوطن ان نواصل معركتنا مع هذه الشرذمة حتى يتطهر الوطن كاملا .

المزيد في أخبار وتقارير قائد معركة تحرير المخا: الانتصار في المخا ماكان له ان يتحقق لولاتوفيق الله و تضحيات الابطال ودعم التحالف قال قائد معركة تحرير المخا القائد بوزرعة المحرمي ان الانتصار في مدينة المخا وتحريرها من قبل ميليشيا الحوثي ماكان له ان يتم لولا فضل الله ثم التضحيات التي قدمها تحالف القوى الوطنية الجنوبية ينعي الشخصية الاجتماعية علي حسن باهارون نعى تحالف القوى الوطنية الجنوبية الشخصية الاجتماعية علي حسن باهارون في بيان صادر عنه جاء فيه : ببالغ الحزن والأسى ينعي تحالف القوى الوطنية الجنوبية الشخصية جولة مصورة في مدينة المخا عقب تحريرها تحصلت صحيفة "عدن الغد" على اولى الصور التي بثتها قيادة القوات الجنوبية بمدينة المخا عقب دخول القوات الى وسط المدينة . وتظهر الصور انتشار القوات وسط المدينة