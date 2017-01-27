قائد معركة تحرير المخا: الانتصار في المخا ماكان له ان يتحقق لولاتوفيق الله و تضحيات الابطال ودعم التحالف
الجمعة 27 يناير 2017 09:17 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
قال قائد معركة تحرير المخا القائد بوزرعة المحرمي ان الانتصار في مدينة المخا وتحريرها من قبل ميليشيا الحوثي ماكان له ان يتم لولا فضل الله ثم التضحيات التي قدمها الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة في هذه المعركة التي وصفها بالوطنية والعظيمة .
وقال "المحرمي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" :" ونحن نحرر مدينة المخا ونعيدها الى اهلها المسالمين لايسعنا الا ان نتذكر تضحيات الابطال من افراد المقاومة والجيش والحزام الامني وكل الغيورين على الوطن .
وتابع قائلا :" كما ان هذا الاتصار ماكان له ان يتحقق لولا توفيق الله ونصره ودعم الاخوة في دول التحالف العربية التي قدمت درسا كبيرا في التضحية والفداء .
واختتم تصريحه قائلا :" نعاهد الله ثم الوطن ان نواصل معركتنا مع هذه الشرذمة حتى يتطهر الوطن كاملا .
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