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تحالف القوى الوطنية الجنوبية ينعي الشخصية الاجتماعية علي حسن باهارون

الفقيد علي حسن باهارون
الجمعة 27 يناير 2017 09:07 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

نعى تحالف القوى الوطنية الجنوبية الشخصية الاجتماعية  علي حسن باهارون في بيان صادر عنه جاء فيه :

  ببالغ الحزن والأسى ينعي تحالف القوى الوطنية الجنوبية الشخصية الوطنية والاجتماعية الكبيرة عضو قيادة تحالف القوى الوطنية الجنوبية السيد  علي حسن عبده باهارون  رحمه الله  والذي توفي مساء الجمعة 27/1/2017م بعد حياة حافلة بالعطاء  ولايسعنا في هذا المصاب الجلل سوى أن نتقدم بخالص تعازينا الحارة الى كافة أهله وذويه ومحبيه في الوطن والمهجر  ونتضرع الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانّ لله وانّ اليه راجعون .

 

تحالف القوى الوطنية الجنوبية


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