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سياسية جنوبية: حرب 2015 فرضت واقعا مغايرا ولم تبق الا المعركة السياسية

الجمعة 27 يناير 2017 07:58 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

قالت سياسية جنوبية ان حرب العام 2015م التي شنه العدوان الحوثي العفاشي على الجنوب قد فرضت واقعا مغايرا انتجته المقاومة الجنوبية خلال تصديها للعدوان، ولم يتبق الا المعركة السياسية.

 وقالت السياسية الجنوبية افراح قاسم في تصريح لـ(اليوم الثامن) " إن الذين لا يزالون يتحدثون عن مخرجان الحوار اليمني، عليهم الادراك ان حرب 2015م فرضت واقعاً  آخر مغايراً عن مخرجات الحوار الذي أثبت فشله، وذهبت مختلف القوى شمالاً وجنوباً للإحتراب فيما بينها، لتعبر عن موقفها".

وأضافت " جنوباً شكلت المقاومة الجنوبية واقعاً يعبر عنه، واصطفافا مع أهداف وإرادة وتضحيات  أبناء الجنوب جميعاً".

وقالت " إذا لم تحقق تلك المعارك العسكرية الذي حققت الانتصارات في الميادين مكاسب سياسية يبقى أننا نبيع قضيتنا بثمن بخس".

وأكدت " انه هذه هي الحقيقة الذي يعرفها العالم ويحاول البعض القفز عليها وارجاعنا إلى نقطة الصفر، حيث مصالح تشكلت ابان صياغة مؤتمر الحوار لغرض تحقيقها، وبعيدا عن ذلك".

وذكرت ان" الجنوب شكل واقعه بما يتوافق مع تضحياته ونحو أهدافه، والتحالف مشروعه وهدفه مخرجات الحوار".

وقالت " قريبا سيجلس الجميع مع الحوثيين وعفاش ليتم الاخراج النهائي، يعني سوف يجلس سني  مع رافضي كما اقنعوا الجميع بان الحرب طائفية".

وشددت " علينا تغير هذا الواقع بحجم التضحيات الذي قدمها شعبنا ومازال يقدمها، التحالف بعد مصالحه، لا يعنيه سواها، واذا استطعنا إقناعه، واقناع العالم وذلك، بالاصطفاف الوطني حول قضيتنا، من خلال الحامل السياسي  او تكتل يجمع مختلف القوى الجنوبية فلن يوقف ضدنا احد طالما نضمن لهم مصالحهم وامنهم  وحسن الجوار في المنطقة".


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