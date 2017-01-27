جنود جنوبيون بالقرب من مدينة المخا يوم الخميس -عدن الغد

قال جنود جنوبيون ان انهيارات مفاجئة وقعت ظهر يوم الجمعة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي وقوات صالح التي كانت تسيطر على المدينة عقب بدء هجوم واسع النطاق نفذته القوات الجنوبية .

وتقدمت قوات المقاومة والجيش يوم الجمعة وتمكنت من دك تحصينات ميليشيا الحوثي بهذه المناطق .

وقال المقاتلون ان تحصينات الميليشيات انهارت بشكل مفاجئ وان سيارات تقل مقاتلين شوهدت وهي تفر من مواقعها .

وترجح هذه الروايات وقوع عمليات خيانة في صفوف هذه القوات مع تزايد التقارير التي تتحدث عن خلافات عميقة بين قوات صالح والحوثيين .

المزيد في أخبار وتقارير جنود جنوبيون : انهيارات مفاجئة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي بالمخا قال جنود جنوبيون ان انهيارات مفاجئة وقعت ظهر يوم الجمعة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي وقوات صالح التي كانت تسيطر على المدينة عقب بدء هجوم واسع النطاق نفذته القوات 6 من عناصر ميليشيا الحوثي يسلمون انفسهم بالمخا سلم 6 من عناصر ميليشيا الحوثي انفسهم إلى قوات الجيش والمقاومة عصر يوم الجمعة وسط تواصل تقدم قوات الجيش وسط مدينة المخا . وقال مصدر في قيادة القوات الجنوبية لعدن الغد مصدر عسكري : السيطرة على مجمل مدينة المخا لن يتجاوز 24 ساعة قال مصدر عسكري في قيادة القوات العسكرية وقوات المقاومة التي تقدمت إلى وسط مدينة المخا انه يتوقع ان تنتهي العمليات القتالية بمدينة المخا خلال 24 ساعة فقط . واكد