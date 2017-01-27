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جنود جنوبيون : انهيارات مفاجئة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي بالمخا

جنود جنوبيون بالقرب من مدينة المخا يوم الخميس -عدن الغد
الجمعة 27 يناير 2017 06:27 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال جنود جنوبيون ان انهيارات مفاجئة وقعت ظهر يوم الجمعة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي وقوات صالح التي كانت تسيطر على المدينة عقب بدء هجوم واسع النطاق نفذته القوات الجنوبية .

وتقدمت قوات المقاومة والجيش يوم الجمعة وتمكنت من دك تحصينات ميليشيا الحوثي بهذه المناطق .

وقال المقاتلون ان تحصينات الميليشيات انهارت بشكل مفاجئ وان سيارات تقل مقاتلين شوهدت وهي تفر من مواقعها .

وترجح هذه الروايات وقوع  عمليات خيانة في صفوف هذه القوات مع تزايد التقارير التي تتحدث عن خلافات عميقة بين قوات صالح والحوثيين .

 


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