مصدر عسكري : السيطرة على مجمل مدينة المخا لن يتجاوز 24 ساعة

تقدمت قوات الجيش والمقاومة يوم الجمعة وسيطرت على وسط مدينة المخا .

قال مصدر عسكري في قيادة القوات العسكرية وقوات المقاومة التي تقدمت إلى وسط مدينة المخا انه يتوقع ان تنتهي العمليات القتالية بمدينة المخا خلال 24 ساعة فقط .

واكد المصدر في افادة لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف ان القوات تتقدم وسط اشتباكات عنيفة .

واشار المصدر إلى ان القوات فقط تحاول تجنب الاضرار ببعض المدنيين الذين لايزالون وسط المدينة .

وتقدمت قوات الجيش والمقاومة يوم الجمعة وسيطرت على وسط مدينة المخا .

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