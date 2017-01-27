مصدر عسكري : السيطرة على مجمل مدينة المخا لن يتجاوز 24 ساعة
تقدمت قوات الجيش والمقاومة يوم الجمعة وسيطرت على وسط مدينة المخا .
الجمعة 27 يناير 2017 06:07 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر عسكري في قيادة القوات العسكرية وقوات المقاومة التي تقدمت إلى وسط مدينة المخا انه يتوقع ان تنتهي العمليات القتالية بمدينة المخا خلال 24 ساعة فقط .
واكد المصدر في افادة لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف ان القوات تتقدم وسط اشتباكات عنيفة .
واشار المصدر إلى ان القوات فقط تحاول تجنب الاضرار ببعض المدنيين الذين لايزالون وسط المدينة .
وتقدمت قوات الجيش والمقاومة يوم الجمعة وسيطرت على وسط مدينة المخا .
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