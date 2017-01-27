محافظ العاصمة يزور جرحى القوات الجنوبية المشاركين في عمليات تامين الساحل الغربي
صورة من الزيارة يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 27 يناير 2017 06:02 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
زار محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي جرحى القوات الجنوبية الذي شاركوا في تأمين الساحل الغربي وطرد قوات الانقلابيين من مناطق ذو باب والمخا والذين يتعالجون في مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر.
واطمئن المحافظ على إجراءات علاج الجرحى ووجه بالاعتناء بهم وتذليل اي صعوبات تعترض سبيل علاجهم .
وتحدث المحافظ مع الجرحى وطلب منهم ملاحظاتهم على طرق علاجهم وتعامل الطاقم الاداري والفني في المستشفى مهم .
وتمنى المحافظ للمصابين الشفاء العاجل وحث إدارة وطاقم المستشفى على العناية بهم نظير مايقدموه للوطن .
رافق المحافظ في زيارته للجرحى مدير أمن المحافظة شلال علي شائع ووزير الدولة هاني بن بريك.
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