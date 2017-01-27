قوات الجيش بحضرموت تضبط مستودع للذخيرة والمتفجرات بالشحر

صورة للاسلحة التي تم ضبطها بالشحر يوم الخميس

ضبطت قوات الجيش مساء يوم الخميس، مستودعاً كبيرً للأسلحة والذخائر والمتفجرات في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك بعد رصده من قبل الأجهزة الاستخباراتية.

وقال مصدر عسكري ان "المستودع يحتوي على كميات كبيره من ذخائر للأسلحة الثقيلة والخفيفة والألغام والعبوات الناسفة".

يذكر ان قوات الجيش التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية قامت بالكثير من العمليات الاستباقية لكشف مستودعات الذخيرة التي تمتلكها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في ساحل حضرموت.

وقد شهد معسكر الربوة بالمنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا صباح يوم الخميس تخرج الدفعة الثالثة من قوات النخبة الحضرمية. وتعمل قيادة المنطقة العسكرية الثانية على تأهيل جنودها بالدورات العسكرية اللازمة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.