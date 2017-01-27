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ماحقيقة منع مدير شركة مصافي عدن من السفر الى الخارج؟

المدير التنفيذي للمصافي عدن محمد عبدالله ابوبكر البكري
الجمعة 27 يناير 2017 02:52 مساءً
/ عدن /عدن الغد / خاص

أوضح مصدر مسئول في شركة مصافي عدن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن منع المدير التنفيذي من السفر وقال المصدر في تصريح صحفي  بان المدير التنفيذي للمصفاة الأستاذ محمد عبدالله ابوبكر البكري كان مسافر في مهمة عمل رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة عصر الخميس  عبر المرور بالعاصمة الأردنية  عمان  ويرأس المدير وفد المصفاة لأجل إستكمال المباحثات مع وزارة النفط الكويتية من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن بناء على نتائج  الزيارة الأخيرة ل وزير النفط المهندس محسن الشريف لدولة الكويت الشقيقة واتفاقة الأولي مع وزير النفط الكويتي من أجل تكرير النفط الخام الكويتي في مصافي عدن   وكان الأخ وزير النفط مسافر أيضا على نفس الرحلة  وقد تم تأجيل سفر المدير التنفيذي  وهو في المطار  بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى الاسبوع القادم وذلك من أجل حضور اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل لأهمية حضورة الاجتماع الذي سوف يناقش المشاكل والمعوقات التي تواجة عملية استقرار السوق في محافظة عدن والمحافظات المجاورة  بالمشتقات النفطية وتنظيم العلاقات مابين شركتي المصافي والنفط  . وأكد المصدر بان إدارة المصفاة  قد قامت قبل يومين  باشعار الأمانة العامة لرئاسة الوزراء حول سفر  المدير التنفيذي  في مهمة عمل رسمية إلى دولة الكويت بناء على توجيهات وزير النفط بذلك   وان الأخ المهندس محمد يسلم المدير الفني للمصفاة كان  هو من سيقوم بحضور اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن المدير التنفيذي   ...


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