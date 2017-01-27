قال الناشط في الحراك الجنوبي عبدالرؤوف زين السقاف ان اهم العوامل الرئيسية للانتصارات والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية جأت نتيجة مصفوفة التفاهمات و تقارب العلاقات بين الرئيس هادي و القوى الجنوبية بعد ان التقت المصلحة الوطنية لدى الجميع ..

واضاف السقاف ان هذه التفاهمات اوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي بين الشعب وبين قيادته الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي افضت في نهاية المطاف الى تحقيق الانتصارات على كافة الاصعدة..

الى ذلك اشار السقاف ان البلاد اليوم تمر بمنعطفات حاسمة كاشفا عن جملة من التحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة المآمولة التي قدم الشعب من اجلها قوافل من الشهداء والالف من الجرحى وان ابرز التحديات تتمثل في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وذلك من خلال تعزيز عوامل النجاح عبر المزيد من التفاهم والتقارب بين الرئيس هادي وبين القوى الجنوبية..

هذا وأكد السقاف ان التفاهم والتقارب بين الرئيس هادي و بين السلطة المحلية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي انعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن مما ساعد في سرعة استعادة الدولة لدورها وتفعيل كافة المؤسسات التي غيبتها الحرب داعيا الرئيس هادي لتعزيز التجربة التي اثبتت نجاحها عبر المزيد من الانفتاح على الكثير من القوى الجنوبية التي اذا اتيحت لها الفرصة في البناء فانها ستكون احد عوامل النجاح مستقبلا..

المزيد في أخبار وتقارير السقاف: التفاهمات بين الرئيس هادي والقوى الجنوبية أوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي أفضت الى تحقيق الانتصارات قال الناشط في الحراك الجنوبي عبدالرؤوف زين السقاف ان اهم العوامل الرئيسية للانتصارات والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية جأت نتيجة مصفوفة التفاهمات و تقارب النص الحرفي لإحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن، نيويورك، 26 كانون الثاني / يناير 2016 احاطة المبعوث الخاص لليمناسماعيل ولد الشيخ أحمدمجلس الأمن، نيو يورك، 26 كانون الثاني / يناير 2016 سيدي الرئيس، شكرا لاعطائي الفرصة لاطلاع مجلس الأمن على آخر بن عرب يغادر عدن قالت مصادر مقربة من اللواء حسين محمد عرب انه غادر يوم الخميس في زيارة الى خارج اليمن .وقالت المصادر المقربة من الرجل الذي يشغل منصب وزير الداخلية انه غادر عدن في