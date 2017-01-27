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السقاف: التفاهمات بين الرئيس هادي والقوى الجنوبية أوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي أفضت الى تحقيق الانتصارات

الجمعة 27 يناير 2017 10:48 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:

قال الناشط في الحراك الجنوبي عبدالرؤوف زين السقاف ان اهم العوامل الرئيسية  للانتصارات والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية جأت نتيجة مصفوفة التفاهمات و تقارب العلاقات بين الرئيس هادي و القوى الجنوبية بعد ان التقت المصلحة الوطنية لدى الجميع ..

واضاف السقاف ان هذه التفاهمات اوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي بين الشعب وبين قيادته الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي افضت في نهاية المطاف الى تحقيق الانتصارات على كافة الاصعدة..

الى ذلك اشار السقاف ان البلاد اليوم تمر بمنعطفات حاسمة كاشفا عن جملة من التحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة المآمولة التي قدم  الشعب من اجلها قوافل من الشهداء والالف من الجرحى وان ابرز التحديات تتمثل في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت  وذلك من خلال تعزيز عوامل النجاح عبر المزيد من التفاهم والتقارب بين الرئيس هادي وبين القوى الجنوبية..

هذا وأكد السقاف ان التفاهم والتقارب  بين الرئيس هادي و بين السلطة المحلية  ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي انعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن مما ساعد في سرعة استعادة الدولة لدورها وتفعيل كافة المؤسسات التي غيبتها الحرب داعيا الرئيس هادي لتعزيز التجربة التي اثبتت نجاحها عبر  المزيد من الانفتاح على الكثير من القوى الجنوبية  التي اذا اتيحت لها الفرصة في البناء فانها ستكون احد عوامل النجاح مستقبلا..


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السقاف: التفاهمات بين الرئيس هادي والقوى الجنوبية أوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي أفضت الى تحقيق الانتصارات
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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