السقاف: التفاهمات بين الرئيس هادي والقوى الجنوبية أوجدت اصطفاف شعبي وتلاحم مجتمعي أفضت الى تحقيق الانتصارات
قال الناشط في الحراك الجنوبي عبدالرؤوف زين السقاف ان اهم العوامل الرئيسية للانتصارات والنجاحات التي تحققت في الفترة الماضية جأت نتيجة مصفوفة التفاهمات و تقارب
النص الحرفي لإحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن، نيويورك، 26 كانون الثاني / يناير 2016
احاطة المبعوث الخاص لليمناسماعيل ولد الشيخ أحمدمجلس الأمن، نيو يورك، 26 كانون الثاني / يناير 2016
سيدي الرئيس، شكرا لاعطائي الفرصة لاطلاع مجلس الأمن على آخر
بن عرب يغادر عدن
قالت مصادر مقربة من اللواء حسين محمد عرب انه غادر يوم الخميس في زيارة الى خارج اليمن .وقالت المصادر المقربة من الرجل الذي يشغل منصب وزير الداخلية انه غادر عدن في
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