محافظ سقطرى يزور مطار سقطرى ويطلع على اعمال إعادة تأهيل المطار بدعم من دولة الإمارات
سقطرى (عدن الغد) خاص:
قام محافظ محافظة ارخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله عيسى الخميس بزيارة تفقدية إلى مطار سقطرى للإطلاع على أعمال إعادة تأهيل صالات و المبنى الأمامي للمطار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
و في الزيارة اشاد المحافظ السقطري بالجهود التي تبدله دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال دعمهم في إنارة مطار سقطرى الدولي بالطاقة الشمسية بمواصفات عالمية وعمل على تسوير المطار بالكامل و إعادة صيانة المطار و تأهيل المرافق الحيوية فيه التي تضررت من الأعاصير التي ضربت المحافظة خلال الفترة الماضية .
وأكد اللواء السقطري أن مطار سقطرى يعتبر الشريان الأساسي في التنقل من وإلى الاخبيل و يسهم بشكل كبير في تنمية المحافظة من خلال تشجيع السياح للوصول للمحافظة للتعرف على المناظر الطبيعية و التنوع الحيوي التي يتميز به الارخبيل و ينفرد بها عالميا و كان آخرها إدراج الارخبيل ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية وهذا يعتبر انجاز جديد سيعمل على رفع مكانة المحافظة عالميا. بالإضافة إلى تصنيفها السابق من اليونسكو كمحميات طبيعية ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي.
واشار المحافظ السقطري أن المطار مهيئه لاستقبال كافه الرحلات المحليةو الدوليه من خارج سقطري ليلا ونهار بعد ما تم تجهيزه بشبكه الاناره بالطاقه الشمسيه علي مستوي عالي كما ان تم تسويره واجرا عمليه الصيانه والتاهيل لصالاته وبرج المطار بدعم من دولة الإمارات
وعبر محافظ سقطرى عن شكر ه وتقديره لفخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الدي يولي للارخبيل عناية خاصة بمختلف المجالات ومنها توجيهاته الدائمة بأهمية تطوير المطار و تنظيم رحلات الطيران من وإلى المحافظة بصوره منتظمه لربط المحافظة بمطارالجمهوريه والخارخيه من خلال الرحلات المحلية والدولية التي تسهم في تعزيز دور السياحة للارخبيل الدي يعتبر من أكثر المناطق امنآ عالميآ .
إلى دلك التقى المحافظ السقطري بنائب مدير المطار الأخ جمعان خميس سالم وبعدد من الموظفين بمطار سقطرى لمناقشة سير العمل الملاحي الجوي في المطار وكذا للتعرف على أهم الصعوبات و العوائق التي تواجه المطار
وحث السقطري موظفي المطار على بدل الجهود اللازمة و العمل بروح الفريق الواحد لنجاح العمل في المطار و تجاوز مختلف الصعوبات التي قد تواجه المطار
رافق المحافظ في زيارته مدير عام مكتب المحافظ الاخ سعيد عمر بن قبلان ومديرعام مكتب السياحة بالمحافظة الاستاد مبارك علي عامر ومديرعام مكتب الجمارك الأخ سعيد عامر أحمد ونائب مدير مكتب الجمارك عبدلله حواش.
*من خميس جمعان
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