قال مصدر محلي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) الخميس، ان مدنيين اثنين قتلا وأصيب 5 آخرين، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي .

وأوضح المصدر إن غارتين استهدفتا شاحنتي نقل، في منطقة القنذع على الطريق العام الذي يربط مديرية بيحان غرب المحافظة، مع محافظة البيضاء.

وأضاف إن احدى الغارات استهدفت شاحنة بشكل مباشر، وادى ذلك إلى مقتل شقيقين هما حسين وصالح خميس حجيرة.

وقال المصدر إن الغارة الأخرى أخطأت الشاحنة الثانية بمسافة بسيطة، لتنقلب الشاحنة؛ ويصاب من كان على متنها وه أحد عبدالقادر سليمان وعرفات أحمد عقيل وحسين وعلي رهمش؛ وصالح شوفان.

وبحسب المصدر فإن الجرحى اسعفوا إلى مستشفى بيحان.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ سقطرى يزور مطار سقطرى ويطلع على اعمال إعادة تأهيل المطار بدعم من دولة الإمارات قام محافظ محافظة ارخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله عيسى الخميس بزيارة تفقدية إلى مطار سقطرى للإطلاع على أعمال إعادة تأهيل صالات و المبنى الأمامي للمطار بدعم من مقتل مدنيين اثنين واصابة 5 آخرين في غارات للتحالف غرب محافظة شبوة قال مصدر محلي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) الخميس، ان مدنيين اثنين قتلا وأصيب 5 آخرين، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي . وأوضح المصدر إن غارتين استهدفتا حكومة الانقلابيين أمام امتحان حاسم لتسديد الرواتب في اليمن أثار إعلان الحكومة اليمنية الشرعية، تحويل رواتب قطاع التربية والتعليم في العاصمة صنعاء، اهتماماً في الأوساط اليمنية، في الوقت الذي تضع فيه هذه الخطوة، حكومة