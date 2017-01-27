مقتل مدنيين اثنين واصابة 5 آخرين في غارات للتحالف غرب محافظة شبوة
الجمعة 27 يناير 2017 08:58 صباحاً
عتق (عدن الغد) خاص:
عتق (عدن الغد) خاص:
قال مصدر محلي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) الخميس، ان مدنيين اثنين قتلا وأصيب 5 آخرين، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي .
وأوضح المصدر إن غارتين استهدفتا شاحنتي نقل، في منطقة القنذع على الطريق العام الذي يربط مديرية بيحان غرب المحافظة، مع محافظة البيضاء.
وأضاف إن احدى الغارات استهدفت شاحنة بشكل مباشر، وادى ذلك إلى مقتل شقيقين هما حسين وصالح خميس حجيرة.
وقال المصدر إن الغارة الأخرى أخطأت الشاحنة الثانية بمسافة بسيطة، لتنقلب الشاحنة؛ ويصاب من كان على متنها وه أحد عبدالقادر سليمان وعرفات أحمد عقيل وحسين وعلي رهمش؛ وصالح شوفان.
وبحسب المصدر فإن الجرحى اسعفوا إلى مستشفى بيحان.
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