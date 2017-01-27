الرويشان : على حكومة الحوثيين تقديم استقالتها لمصرف الكريمي
الجمعة 27 يناير 2017 12:38 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
دعا السياسي اليمني البارز خالد الرويشان حكومة الحوثيين لتقديم استقالتها الى مصرف الكريمي المحلي .
وكان الرويشان يعلق على بدء المصرف المحلي صرف مرتبات موظفي الحكومة في صنعاء عقب تسلمه اموال من الحكومة الشرعية التي يرأسها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وكتب الرويشان على صفحته بالفيس بوك :" يجب أن تُقدّم حكومة حزيز استقالتها للكريمي! .. لو في ذرّة إحساس!
وبدأ يوم الخميس الالاف من موظفي الحكومة اليمنية في صنعاء ومحافظات يمنية اخرى تسلم مرتباتهم التي ارسلتها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي .
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