اليمن تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 48، وصورا سياحية وأثرية في جناحها لحضرموت وسوقطرى وعدن وصنعاء
صورة من الافتتاح يوم الخميس -عدن الغد
الجمعة 27 يناير 2017 12:27 صباحاً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
افتتح دولة رئيس الوزراء المصري السيد شريف اسماعيل ومعه وزير ثقافة مصر حلمي نمنم معرض القاهرة الدولي 48 للكتاب يوم امس الخميس.
وطاف باجنحة عروض الدول العارضة في المعرض، وفي الجناح اليمني تم استقباله من قبل سعادة السفير الدكتور محمد مارم سفير بلادنا في مصر والاستاذ عبدالله باكداده وكيل وزارة الثقافة والمستشار عائشة العولقي المستشار عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة والأستاذ رياض عبدالجليل مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظة لحج والأستاذ عبد العزيز بن بريك مدير عام المكتبة الوطنية بعدن.
وقام الدكتور مارم باهدائه عدد من اﻻصدارات اليمنية يتصدرها المجموعة الكاملة للشاعر الكبير عبدالله البردوني
وصرح السفير مارم للإعلام العربي أن الثقافة هي القوى الناعمة التي تلعب دورا هاما لاضهار الصورة اﻻيجابية لليمن وشعبه المعروف بعراقته وتاريخيه رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها بلادنا بسسب الانقلاب على الشرعية.
كما أكدت المستشارة عائشة العولقي على ضرورة دعم الثقافة اليمنية والعمل الثقافي ﻻسيما في ظل هذه الظروف اﻻستثنائية التي تمر بها الحبيبة اليمن -وفق وصفها- مؤكدة اننا بحاجة ماسة الى تكثيف العمل الثقافي والفني واﻻبداعي اليمني لنرسل.
وقام الدكتور مارم باهدائه عدد من اﻻصدارات اليمنية يتصدرها المجموعة الكاملة للشاعر الكبير عبدالله البردوني
وصرح السفير مارم للإعلام العربي أن الثقافة هي القوى الناعمة التي تلعب دورا هاما لاضهار الصورة اﻻيجابية لليمن وشعبه المعروف بعراقته وتاريخيه رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها بلادنا بسسب الانقلاب على الشرعية.
كما أكدت المستشارة عائشة العولقي على ضرورة دعم الثقافة اليمنية والعمل الثقافي ﻻسيما في ظل هذه الظروف اﻻستثنائية التي تمر بها الحبيبة اليمن -وفق وصفها- مؤكدة اننا بحاجة ماسة الى تكثيف العمل الثقافي والفني واﻻبداعي اليمني لنرسل.
وتضمن الحناح اليمني صورا تراثية لمعالم حضارية وسياحية في حضرموت وجزيرة سوقطرى وعدن وصنعاء. كما تضمنت الكتب المعروضة كتبا تاريخية عن اذاعة عدن وتاريخ الموسيقى من خلال كتاب اﻷصالة والتجديد الموسيقي وتاريخ صهاريج عدن وتاريخ سبأ وحمير.
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