الشيخ عوض سالم فرج المرزقي يؤكد وقوف قبيلة المرازيق إلى جانب الشرعية الدستورية- ويشدد على فصل القبيلة عن الحكم

الخميس 2017/1/26م 11:00 مساءً

أكد الشيخ عوض سالم فرج المرزقي- أحد أبرز المشائخ والشخصيات الاعتبارية في قبيلة المرازيق بمحافظة شبوة أنهم يقفون إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلةً بالأخ رئيس الجمهورية المشير ركن- عبدربه منصور هادي ومؤيدين لكافة القرارات الصادرة عن الحكومة الشرعية بما فيها قرار الأخ وزير الداخلية- نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء حسين عرب- والذي قضى بتعيين / العقيد عبدالله أحمد العريفي مديرا لإدارة الإمداد والتموين بشرطة محافظة شبوة..

معرباً عن إمتعاضه من بعض التصرفات المتمردة على قرارات الأخ وزير الداخلية.

وكشف الشيخ عوض المرزقي صباح اليوم الخميس 2017/1/26م في عاصمة محافظة شبوة عتق- عبر تصريحٍ صحفي لـ موقع (عدن الغد) : "نرفض أي تمرد على قرارات معالي الأخ اللواء حسين عرب وزير الداخلية- ونؤكد أن هذه التصرفات المتمردة على الشرعية الدستورية وقراراتها النافذة ليست إلا تصرفات فردية لاتمت للقبيلة بأي صلة وأن القبيلة ترفض وتدين هذه السلوكيات.

وإستطرد الشيخ المرزقي قائلاً: "أنا واقعي جدا- ونحن مع إستتاب الأمن وإستقرار المحافظة- ونحن كقبائل هدفنا يكمن في عدم اقتراف مثل هذه الأخطاء والوقوف مع أي شخص ضد تنفيذ قرارات الدولة- وأننا أوضحنا وأكدنا مراراً بأننا مع تطبيق النظام والقانون وفرض هيبة الدولة".

وتساءل الشيخ عوض سالم فرج المرزقي: "إذا كنا.. نريد دولة نظام وقانون وننشد عمل مؤسسي.. فكيف يمكننا أن نقف مع شخص أو فرد من أفراد القبيلة- ضد قرارات الدولة في تطبيق التدوير الوظيفي وإجراء التغييرات الوظيفية الإدارية والأمنية والعسكرية؟ لسنا ضد أحد- ولكننا مع فرض هيبة الدولة والإمتثال لقوانينها وقراراتها".

وردّا على سؤال موقع (عدن الغد)- حول موقف قبيلة المرازيق تجاه تغيير مدير دائرة الإمداد والتموين بالإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة- وما الذي يمكن أن تحدده القبيلة بما أنهم ضد الخروج على القانون والإمتثال لقرارات الشرعية قال الشيخ عوض المرزقي:

"..لا يجوز أن نحدد كقبيلة أي موقف من إجراء قانوني أو إداري عسكري أو أمني- وأي معارضة قبلية لهكذا إجراءات هي تمرد واضح على الشرعية ودستور البلاد وأنظمة وقوانين الحكم والقرارات النافذة. كما أنّه ليس من حق القبيلة دعم أي شخص فيها ضد قرارات السلطة. هذا ليس من شأن القبيلة- ابداً- ونحن خضنا حربا ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية منعاً لعودة النظام الإمامي القبلي- فكيف نسعى لجر القبيلة إلى مربع الحكم مرة أخرى! لسنا في موقف يسمح لنا بدعم هكذا تصرفات متمردة- أياً كان منفذها- ومهما كان محقّاًً أم مخطئاً."

إلى ذلك- بارك الشيخ عوض المرزقي للعقيد/ عبدالله أحمد صالح سعيد العريفي- بمناسبة صدور قرار وزير الداخلية مؤخراً بتعيينه مديراً لإدارة التموين والإمداد بالإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة- متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمامه العملية الجديدة.

مناشداً في ختام حديثه لـ (عدن الغد)- مدير إدارة الإمداد والتموين السابق/ الملازم عوض أحمد المرزقي، إلى الإمتثال لقوانين وقرارات الدولة وسلطتها الشرعية وتسليم العمل إلى المعيّن خلفاً له- وعدم الإنجرار لمناكفات لاتخدم سوى أعداء المحافظة والشرعية وتهدف إلى خلط الأوراق ونشر الفتنة في المحافظة.

الجدير بالإشارة- أن الإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة تشهد توتراً شديداً على خلفية قرار وزير الداخلية- نائب رئيس مجلس الوزراء- الذي صدر في 2017/1/20م من الشهر الجاري- والذي قضى بتعيين العقيد/ عبدالله أحمد صالح العريفي كمديراً جديداً لإدارة الإمداد والتموين بشرطة محافظة شبوة- بدلاً عن الملازم عوض أحمد المرزقي المدير السابق لإدارة الإمداد والتموين- وهذا مادفع الأخير للإتيان بمسلحين قبليين والتمترس في إدارة الأمن رفضاً لتنفيذ قرار الوزير بإعفاءة عن هذا المنصب.