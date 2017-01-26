موظفي الحكومة في محافظات الشمال يتسلمون مرتباتهم عبر شركة صرافة
وثيقة صرف مالية توضح تسلم موظف بالتربية والتعليم مرتبه يوم الخميس بصنعاء
الخميس 26 يناير 2017 09:11 مساءً
صنعاء(عدن الغد) خاص:
صنعاء(عدن الغد) خاص:
بدأت شركة صرافة محلية في اليمن يوم الخميس اعمال صرف مرتبات موظفي الحكومة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات مجاورة لها .
وقال موظفون حكوميون لعدن الغد في امانة العاصمة انهم تسلموا مرتباتهم التي ارسلتها الحكومة اليمنية من عدن .
وقال شهود عيان ان مراكز الصرافة التابعة لشركة الكريمي شهدت تزاحما كبيرا يوم الخميس .
واعلنت الحكومة يوم الاربعاء انها باشرت ارسال مرتبات موظفي الحكومة الى صنعاء بعد توقف صرفها منذ اشهر .
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