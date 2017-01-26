قوات المقاومة الجنوبية والجيش تسيطر على معسكر اللواء 17 دفاع جوي شرق المخا
صورة للاسلحة التي تم اغتنامها من معسكر اللواء 170بالمخا يوم السبت
الخميس 26 يناير 2017 03:40 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
سيطرت القوات الجنوبية وقوات المقاومة يوم الخميس على معسكر الدفاع الجوي (170) شرق مدينة المخا .
وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات الجنوبية سيطرت على المعسكر واغتنمت أسلحة كانت بداخله.
وجأت سيطرت القوات الجنوبية على المعسكر عقب معارك عنيفة مع القوات الموالية للحوثيين وصالح .
واظهرت صور بثها مقاتلون أسلحة ومعدات ثقيلة كانت داخل اللواء .
وتواصل قوات المقاومة تقدمها في هذه المناطق منذ اكثر من اسبوع عقب بدء حملة عسكرية ضخمة للقوات على طول الشريط الساحلي .
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