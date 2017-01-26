MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 26 يناير 2017 04:50 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قوات المقاومة الجنوبية والجيش تسيطر على معسكر اللواء 17 دفاع جوي شرق المخا
أخبار وتقارير

قوات المقاومة الجنوبية والجيش تسيطر على معسكر اللواء 17 دفاع جوي شرق المخا

صورة للاسلحة التي تم اغتنامها من معسكر اللواء 170بالمخا يوم السبت
الخميس 26 يناير 2017 03:40 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:

سيطرت القوات الجنوبية وقوات المقاومة يوم الخميس على معسكر الدفاع الجوي  (170) شرق مدينة المخا .

وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات الجنوبية سيطرت على المعسكر واغتنمت أسلحة كانت بداخله.

وجأت سيطرت القوات الجنوبية على المعسكر عقب معارك عنيفة مع القوات الموالية للحوثيين وصالح .

واظهرت صور بثها مقاتلون أسلحة ومعدات ثقيلة كانت داخل اللواء .

وتواصل قوات المقاومة تقدمها في هذه المناطق منذ اكثر من اسبوع عقب بدء حملة عسكرية ضخمة للقوات على طول الشريط الساحلي .


المزيد في أخبار وتقارير
مشاورات تجرى لتعيين اللواء فضل باعش محافظا لابين
قالت مصادر في الحكومة ان مشاورات تجرى تعيين فضل باعش محافظا لابين خلفا للمحافظ الخضر السعيدي.وأكدت المصادر لعدن الغد ان الحكومة تبحث تعيين اللواء باعش محافظا لابين
قوات المقاومة الجنوبية والجيش تسيطر على معسكر اللواء 17 دفاع جوي شرق المخا
سيطرت القوات الجنوبية وقوات المقاومة يوم الخميس على معسكر الدفاع الجوي  (170) شرق مدينة المخا . وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان القوات الجنوبية سيطرت على المعسكر
مصادر مقربة من المبعوث الأممي تكشف أبرز النقاط التي سيقدمها ولد الشيخ لمجلس الأمن بشأن اليمن في جلسة اليوم
من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، من المقرر عقدها اليوم الخميس، يناقش فيها الوضع




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حكومة بن دغر توقع اتفاقية لصرف مرتبات موظفيها في الشمال وتتجاهل عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين
تقرير: لماذا هاجمت صحيفة الحياة الجنوبيين؟
انقلاب طقم يكشف عن وجود جثة بالعريش
مليشيات الحوثي تطلق النار على نجل المخلوع صالح وإصابة عدد من مرافقيه
ماهي المكاسب السياسية التي حققها صالح عبر رئيس وزراء شرعية الرئيس هادي؟
مقالات الرأي
عدن تلك المدينة الممتلئة بجمالٍ وهبه الله لها وبهاءٍ كساها به ما زارها أحدٌ إلا خطفت قلبه وما سكنها شخصٌ إلا
على هامش معركة التحالف الخليجي  والحراك الجنوبي المقاوم  ضد التمدد الشيعي (الأثنى عشري) تخوض الشرعية
حملت الزميلة " عدن الغد" في عددها الصادر الاثنين 23/يناير/2017م غصة مست سويداء القلب بنشرها موضوع " أنت من تعيييز ..
  الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
 عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم
من العيب على صحافة مستقلة فكرا وحسا ووطنيا واداريا وماليا كما هي في نظر محيبها وفراءها ؟! ان تكون خاضعة لرقيب
  - أن ما دفعني للكتابة تساؤل عن موقف الحراك في شبوة من صورة علم الوحدة على خلفية صورة في مكتب محافظة شبوة
لم أتمكن من حضور العرض الجماهيري الخاص بمسرحية "صرف غير صحي"، آخر العروض المسرحية الجماهيرية الحية التي
قالوا فجروا قباب أثرية تاريخية بتعز ..ليش ؟ قالوا القبور بدعة وليست في الاسلام . قالوا إعتداء على حفل مدرسي
شيء مؤسف أن نرى شرفاء الجنوب وهم يفترشون الأرصفة والشوارع في منظر مهين لكرامتهم وانسانيتهم والفاسدين
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبروك الزواج لإولاد المرحوم الشيخ احمدشيخ صالح الجردمي
الف مبروك المولودة
وفيات
الموت يغيّب، المناضل البارز في الحراك الجنوبي حسين الشمباء محوري
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017