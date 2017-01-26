من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، من المقرر عقدها اليوم الخميس، يناقش فيها الوضع اليمني، بحسب ما نقلته مصادر مقربة منه.

وبحسب المصادر فأن إحاطة المبعوث الأممي ستتضمن النقاط التالية:

- دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة طويلة، يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين.

- المطالبة برفع الحظر الجوي الذي تفرضه قوات التحالف العربي على مطار صنعاء منذ التاسع من أغسطس الماضي.

- كما يتوقع أن يطالب بدعم خارطة الطريق التي طرحها للحل، والتي تتضمن تعيين نائب للرئيس اليمني.

- انسحاب جماعة الحوثي من صنعاء وتسليمهم للسلاح.

- الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي حال نجاح ولد الشيخ في إعلان تثبيت وقف إطلاق النار سيتم الاتفاق على موعد مشاورات السلام، وهذا ما أكده المبعوث الأممي خلال زياراته لعدن وصنعاء مع وفدي الحكومة اليمنية من جهة، ومع ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وكان ولد الشيخ قد أكد للطرفين خلال زيارته إلى صنعاء وعدن أن تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار يرتبط بضرورة إرسال ممثليهم إلى العاصمة الأردنية عمّان بعد موافقتها على استضافة اجتماعات وتدريبات اللجنة قبل توجهها إلى مدينة ظهران الجنوب، جنوب السعودية.

المزيد في أخبار وتقارير مصادر مقربة من المبعوث الأممي تكشف أبرز النقاط التي سيقدمها ولد الشيخ لمجلس الأمن بشأن اليمن في جلسة اليوم من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، من المقرر عقدها اليوم الخميس، يناقش فيها الوضع أمريكا بصدد إقرار أوامر تنفيذية لمنع اليمنيين من دخول أراضيها أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الأمريكيين باتوا ضحايا الهجرة غير القانونية، جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مقر وزارة الأمن الداخلي في العاصمة سياسي موال للحوثيين يكشف بالاسماء عن رجال صالح في عدن ومهامهم كشف سياسي يمني موال للانقلابيين عن ما اسماهم برجال صالح في عدن، في تعليق له على ارسال احمد عبيد بن دغر رواتب الانقلابيين عبر شركات الصرافة. وقال فاروق حمزة الذي اعلن