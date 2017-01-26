أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الأمريكيين باتوا ضحايا الهجرة غير القانونية، جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مقر وزارة الأمن الداخلي في العاصمة واشنطن.

وأضاف بأن المهاجرين غير القانونيين يقتلون ويرتكبون أعمال عنف، مشدداً على أنه سيحارب العصابات والجريمة.

وأشار ترامب إلى أن دولة لا تحمي حدودها ليست دولة، وطالب في الوقت نفسه بمجتمعات آمنة للجميع.

وقال سيكون رئيساً للجميع وسيعمل على إنهاء الانقسام.

من جهة ثانية، يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوقيع عدة أوامر تنفيذية تشمل حظراً موقتاً على دخول معظم اللاجئين بينهم اللاجئين اليمنيين، ووقف إصدار تأشيرات لمواطني دول كل من (اليمن، سوريا، العراق، الصومال، السودان، ليبيا، وإيران).

وبموجب التوقيع سيأمر ترمب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لأشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد، وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري.

وكتب ترمب في تغريدة أمس الأول بشأن هذه التصريحات: بأن "الأربعاء –أمس- سيكون يوما عظيما في ما يتعلق بالأمن القومي".

المزيد في أخبار وتقارير مصادر مقربة من المبعوث الأممي تكشف أبرز النقاط التي سيقدمها ولد الشيخ لمجلس الأمن بشأن اليمن في جلسة اليوم من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، من المقرر عقدها اليوم الخميس، يناقش فيها الوضع أمريكا بصدد إقرار أوامر تنفيذية لمنع اليمنيين من دخول أراضيها أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الأمريكيين باتوا ضحايا الهجرة غير القانونية، جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مقر وزارة الأمن الداخلي في العاصمة سياسي موال للحوثيين يكشف بالاسماء عن رجال صالح في عدن ومهامهم كشف سياسي يمني موال للانقلابيين عن ما اسماهم برجال صالح في عدن، في تعليق له على ارسال احمد عبيد بن دغر رواتب الانقلابيين عبر شركات الصرافة. وقال فاروق حمزة الذي اعلن