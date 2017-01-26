تقرير حكومي يدعو لإنقاذ مستشفى الصداقة بعدن

أوضح تقرير صادر عن إدارة الجودة الشاملة بمستشفى الصداقة التعليمي بعض الملاحظات عن عمل الإدارات والموظفين بالمستشفى، كما تضمن التقرير بعض المخالفات الادارية التي تحدث بالمستشفى.

وأكد التقرير بتعطل عمل بعض الادارات وعدم تفعيل عملها، كما ان بعض مدراء الادارات لا يباشروا عملهم والبعض يمارس الازدواجية الوظيفية بالعمل، كما بيّن التقرير تعطل أغلب أجهزة أقسام المستشفى.

وتضمن التقرير بعض الحلول والمعالجات الطارئة والهامة التي يجب القيام بها لتصحيح العمل بالمستشفى لإنتشاله من وضعه الحالي.

تنشر"عدن الغد" نسخة من التقرير كما ورد:

الأخ/ د. جمال عبدالحميد

المدير العام لمستشفى الصداقة التعليمي العام المحترم

السلام عليكم وبعد ..

اسمحوا لنا بسرد بعض الملاحظات باختصار الجزء الأول:*

11- لم يلتزم الإخوة مدراء الإدارات بتعميمكم لهم الأول ولا الثاني بشان التقارير المطلوبة للفترة يناير- نوفمبر 2016 م

ولا حتى استمارات التوصيف الوظيفي باستثناء إدارة الإحصاء ومركز الحميات والصيانة رغم المتابعة والسبب نؤجل تعليقنا عليه لاحقآ. ودلك مثل عائقآ أمام قيامنا بواجبات وظيفتنا.

2- لم نستلم ردكم على مقترحاتنا بشان:*

أ- آلية عمل المحصلين ومهامهم واختصاصاتهم ب *- طلبنا توجيهاتكم لمراجعة آلية العمل لمراجعة دفاتر وسندات التحصيل المحصلة من قبل المحصلين عند انتهاء نوباتهم وتصحيح هده الآلية بما يضمن عدم تكرار العجز مجددآ على المحصلين.

*ج- مقترح تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمستشفى حسب الاختصاصات والإجراءات التي أقرتها اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية لحل مشاكل الموظفين والقضايا املآ بأول وتحقيق مبدأي المساواة في الحقوق والواجبات بينهم والعدالة في التحقيق والتأديب الإداري والإسراع باجراته ودلك لرفع كفاءة الأداء الوظيفي وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن المراجع والمريض وكدا ضمان استمراريتها دون انقطاع ( بالإضرابات) ،ودلك يتطابق كما اشرنا في رسالتنا تلك مع تشكيل لجنة الجودة الدائمة التي أشار إليها نظام الجودة الشاملة.

*د- طلبنا موظفين لإدارة الجودة لتفعيل مهامها لها أشهر ولم نحصل استجابة.،ودلك مثل عائقآ أمام قيمتنا بواجبات وظيفتنا

33*- وجود عدد من الموظفين تم إقصائهم وإبقائهم في بيتهم ويستلمون رواتبهم دون تأديتهم عمل مقابل دلك واستمرار هدا الوضع فيه ضرر بمصلحة المواطن المراجع والمريض ، ودلك تم أكيد عن حسن نية لعدم علمكم بالقانون ولافتقادكم للنصح الصادق من قبل المختصين.

4*- توجد بعض الإدارات غير مفعلة والبعض الأخر لاتؤدي مهامها واختصاصاتها الفعلية ،والبعض الأخر لايمارس مهامه كمدير إدارة ولاهو يباشر حتى في إدارته حسب قرار تعيينه ويباشر في وظيفة أخرى معين عليها موظف آخر ضمن إدارة أخرى لا علاقة لها بطبيعة واختصاصات وظيفته الأصلية وإدارته كانت ولاتزال بلا راعي.

55*- بالنسبة للاجتماع الصباحي اليومي فان حضور جميع المدراء لاجدوى منه والمتبع حضور الموظفين الدين لهم ضرورة لحضورهم ومقتصرين على:

نائب المدير العام

ضابط النوبة ممثل إدارة شؤون الموظفين مندوب عن مدير التمريض ..ودلك لتفريغ الغياب والمخالفات التي تمت خلال النوبة لاتخاد الإجراءات الإدارية بشأنها.

بالنسبة لكم وللمدراء المختصين من البديهي والمتبع انه يتم إبلاغكم املآ بأول بالمخالفات والمشاكل من قبل الإخوة ضباط النوبات .لدلك دهابهم لمقار أعمالهم لمتابعة مرؤوسيهم وتوجيههم وتنظيم العمل وتفقده أولى من حضورهم اجتماع لاجدوى منهم فيه.

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6*- مجلس الإدارة المفترض اختصاصاته وضع السياسات والإجراءات لتنفيد الخطة الموضوعة نحو تحقيق الهدف المنشود للمستشفى

ولدلك لابد ان يشترك جميع مدراء الإدارات وكدا رؤساء الأقسام الكبيرة الرئيسية في عضوية هدا المجلس لأنهم من سيكون على عاتقهم وضعوا لخطط الفرعية والتنفيد لها ،،ومن العجب إننا علمنا ان عدد مهم من المدراء لم يستدعوا لاجتماعات المجلس والعجيب إننا مند صدور قرار شغلنا إدارة من الجودة الشاملة في يونيو 2016 م لم يتم استدعائنا لحضور اجتماع مجلس الإدارة بالرغم من ان إدارة الجودة حسب النظام لابد ان تشترك في كل اللجان والمجالس ،،وكما ان مدير التخطيط لم يتم استدعائه لحضور مجلس الإدارة الذي يناقش السياسات والإجراءات لتحقيق الخطط التي هي من صميم مهامه وهو الذي يكون على عاتقه المقرة بهدا المجلس.

7*-الصرف المباشر من الإيرادات:

إدارة حسابات مساهمة المجتمع حسب قرارات مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة والهيكل الوظيفي لوزارة الصحة العامة تخضع مباشرة للمدير العام للمستشفى وليس للشوون المالية وبالتالي عائدات مساهمة المجتمع تخضع لتصرف المدير العام وحيث ماتقتضيه مصلحة المستشفى في إطار رفع كفاءة الأداء الوظيفي من خلال تحفيز العاملين ومنحهم حقوقهم الوظيفية المرتبطة بطبيعة أعمالهم دون مطالبه منهم وكدا رفع مستوى جودة الخدمة من خلال شراء الأجهزة والمعدات والتجهيزات الحديثة وكدا اختيار أجواد وأشهر المواد المختبرية وتوفير الأدوية دات المواصفات العالمية ودلك بما ينال قبول ورضا المراجع والمريض المستفيد من الخدمات ،وتحقيقا لكل دلك المطلوب:

أ-توجيهاتكم مباشرة إلى الصراف باعتماد توجيهاتكم بالصرف فقط كتابيا وعدم اعتماد أية توجيهات غيرها ،،على ان يتم التصفية ضمن فتره قصيرة تحدد حتى لاتتوه الأمور.

ب* بالنسبة للمبالغ المصروفة مباشرة من الإيراد في الفترة السابقة نرى التوجيه للمدير المالي باعتداد التصفية لها ومن ثم نقترح تكليف الأخ/ ناظم جمن بمراجعته ودلك لخبرته وكفاءته في دلك حتى يتم إغلاقها نهائيا وفقآ للإجراءات القانونية .

8*- الاستقالات :-

عرفنا من الشارع بها حيث ان الزميلتين القياديتين قد قدمتا استقالتهما عن منصب الوظيفة:

1- د.وفاء دهبلي نائب المدير العام للمستشفى.

2- ساره عزيز

مدير المختبرات

وفوجئنا بموافقة ضمنيه منكم على قبول استقالتهما ودلك بتكليف البديل عنهما

دون مناقشة الاستقالات تلك وأسبابها ولاحتى توزيع صور منها لمدراء الإدارات للعلم حتى ،،ودلك دليل على غياب فريق العمل والشفافية الدين هما من أساسيات نظام الجودة الشاملة

كما ان زميلاتنا هؤلاء هما من أكفأ وأجدر وأنزه المدراء والمتمتعات بصفات القيادة وأصحاب ولدلك كانت المفاجأة بسهولة التخلي عنهما

وكما تعلمون وللتدكير أن دلك من مؤشرات تدني مستوى الخدمات الصحية وفقآ لنظام إدارة الجودة الشاملة.

نتمنى من سيادتكم شرح دلك إدا وقتكم الثمين يسمح بدلك.

9*- المكافآت الشهرية وكدا بدل المواصلات:- لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام تصرف عشوائيا وفيها تمييز واضح بينهم وكأن هنالك من هو مفضل وآخر غير مرغوب به

ودلك يسبب إحباط للمدراء وكدا مثلهم في رؤساء الأقسام ودلك يجر نفسه على العاملين.

لدلك من أين جاء هدا التمييز والتفضيل؟! هل القانون اقره أم شرع الله

وهل دلك التمييز يخدم المصلحة العامة

وسبب في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و المرضى ؟

بالطبع الإجابة بالسلب ،،لا،،

اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة 19/91 م أقرت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المادة 122/ ج المستندة إلى الدستور الذي اقر المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين أمام القانون .،،،لدلك بقاء الوضع على ماهو عليه ماهو إلا ترسيخ للفساد وتشجيع للفاسدين لإفسادهم الآخرين وابتزازهم على اعتبارهم من المقربين والمتنفدين حسب مايظهرونه للجميع أو مايشاهده العاملين بأم أعينهم يوميا .،واستنادا إلى القاعدة الفقهية القائلة:*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

الحل والمعالجة:-*



إقرار مبلغ موحد لكل مدراء الإدارات

وكدا إقرار مبلغ موحد لكل رؤساء الأقسام إدارية فنيه تمريضية

ودلك يشمل كل من:-

1* المساواة بالمكافآت الشهرية مقابل المسؤولية .

22* بدل المواصلات الشهرية



10*العيادات الخارجية:*

1_ قسم مختبر بالعيادات الخارجية إعادة تأهيله مطلوب بعد ان تم تحويله كمطبخ لطباخة الغداء لقوة الحزام الأمني

وقد خرجوا منه مند شهرين أو أكثر ليعود في تقديم خدماته.

2_ قسم الأسنان الكرسي عاطل له قريب سنتين والحشوات غير متوفرة بشكل دائم.

3- عيادة العيون تفتقد لأبسط الأجهزة التي يحتاج إليها المواطن المراجع والمريض وهي:-

11-جهاز كمبيوتر لفحص النظر

2- جهاز ضغط العين

3- لوحة فحص النظر معproyetor

وکدا لوحة اختبار النظر البعيد مش موجودة في موقعها المكيفات عاطلة في ثلاث غرف بالعيادة لها فتره لم يتم مفقدتها وإصلاحها.

4- العاملين في العيادات الخارجية والإدارة يعانون الأمرين إثناء انقطاع الكهرباء فترة والصباح أوقات الدوام

الحل:-

تركيب ألواح للطاقة الشمسية أو إدخال ماطور (مولد) عبر البحث عن موارد مناسبة وسريعة

. 5*- مدخل العيادات الخارجية درجها بحاجه إلى إعادة بناء وتدليله لتيسير استخدامه من قبل الموظفين والمواطنين والمرضى وكما نرجو تمهيد جزء منها لدوي الاحتياجات الخاصة. 6*- قسم الأشعة:-

جهاز تحميض الأفلام عاطل مند مايقرب من سنه لدلك العاملين بالقسم يقومون بتحميض الأفلام بأيديهم وهدا يعرضهم لإصابات مهنيه بسببها استنشاقهم للأحماض القوي والكريه ألريحه

وكدا يعرض أيديهم مع الوقت بإصابات

ودلك في إي وقت لابد ان نتوقع إغلاق القسم نهائيا وتتوقف خدماته فيما إدا استفحل واستقوى عليهم المرض الأمر الذي سيضر بالمواطن المحتاج لهده الخدمة .

الحل والمعالجة:-

1-الإسراع في شراء جهاز التحميض ودات جوده عاليه مهما كلف دلك لان كما يقول المثل:- الغالي ثمنه فيه ويخدم فترة طويلة جدا وانتم اخبر منا بهدا الشأن.

22- إحالة العاملين وفق جدول زمني على الأخصائيين لمعاينتهم

ومنحهم العلاجات المناسب والنصائح الوقائية اللازمة لتحصينهم وتحسين صحتهم ..

.11*- المتعاقدين:-

التعاقد مع اليمنيين ممنوع قانونا وقد قيده القانون في مجال الحاجة الملحة جدا للتخصصات النادرة وفي ظل وجود مخصصات معتمده في موازنة الباب الأول بند رواتب تعاقديه وعبر فتوى الخدمة المدنية،،

وكما ان اللائحة التنفيدية لقرار مجلس

الوزراء رقم 15 لسنة 1999 م الموقع عليها الأخ/ وزير الصحة العامة والسكان أقرت منع التوظيف بالتعاقد من حساب عائدات مساهمة المجتمع وقد حدد هدا القرار المصارف الواجب إنفاق العائدات فيها وفصلها تفصيلا.

وبناءا على دلك نرى توقيف مثل هده التعاقدات التي أصبحت ظاهره وكثرت وواضح ان البعض أستخد تأثيره لإحراجكم حتى وافقتم والبعض الأخر استخدم أسلوب التضليل لتلبوا طلبه وهدا واضح من جلوس بعض المتعاقدين دون عمل يستدعي التعاقد معه

وتحميل المستشفى جراء دلك أعباء ماليه هي كانت تستخدم لصرفها علاوة النوبة المستحقة للعاملين بالنوبات وكدا مكافآت رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات الشهرية التي لم تستطع إدارة المستشفى الإيفاء بها مند عدة أشهر ماضيه.

الحل والمعالجة:-

اولآ :* قانون الخدمة المدنية وضح ووضع الأسس لغرض توفير المرافق الحكومية احتياجاتها من الوظائف الناقصة لديها من خلال طريقين:-

1- طلب الانتداب لموظفين من المرافق الصحية أو غير الصحية ولغرض تنفيض مهمة محدده ولمده تصل إلى سنه.

22-* بالنقل المالي والإداري بعد الفترة الاختبارية فترة الانتداب .هكذا تملأ الوظائف الاحتياجات الوظيفية في البلاد كلها والعالم.

3*- التوظيف بالبدل وفقآ لقرار مجلس الوزراء لعام 20099 م ودلك بحصر المتعاقدين للسبع السنوات واختيار من بين المتعاقدين حسب الوظائف المحتاجة إليها المستشفى لتغطية النقص وفق مبدأ المفاضلة .

ثانيا :* إعادة النظر فيمن تم التعاقد معاهم وتقييم أعمالهم ومدى استمرارية الحاجة إليهم كل حسب المهام والواجبات المناطة به حسب التوصيف الوظيفي.

ثالثا :* المتعاقدين:*

لايجوز قانونآ تعاملهم بالأمور النقدية والمخزنية

والقانون المالي أكد على منع حصول دلك

ولابد ان تناط هده الوظائف للموظفين الأساسيين وأدا تعذر وجود الموظف المناسب لشغلها من موظفي المستشفى فعلى المختصين والإدارة استخدام إحدى الطريقتين لتوفير الاحتياج. ولابد من ضبط التعاقد قبل يصبح قنبلة موقوتة تنفجر أول ماتنفجر بوجه الإدارة كما حصل في بعض المستشفيات والمرافق الأخرى.

12*- مبنى الطفولة :-

11-المواطنين المرضى يعانون معاناة كبيرة شاهدناها وسمعناها مباشرة منهم بسبب عطل المصعد الرئيسي للمبنى

الحل:-

البحث عن مصادر للموارد لتوفير مصعد جديد إذا كان القديم لا أمل من إصلاحه.

22- إغلاق البوابة السابقة لقسم الطوارئ سبب معاناة للمرضى والمواطنين المراجعين من بعد مسافة البوابة الحالية البديلة وقد اتضح من الشكاوى والتذمر للمواطنين ان قرار إغلاق الباب السابق الذي كان قريب جدا من غرف الخدمة المطلوبة.

الحل:-

إعادة فتح الباب السابق تلبية لاحتياج ورغبة المريض والمواطن ولما فيه تحقيق مصلحة المجتمع.

13-*مبنى إدارة الصيانة تم بناءه مع بناء المستشفى ومجهز ليقوم بمختلف أعمال الصيانة والأصدقاء الروس صمموه لهدا الغرض ،،عملية إدخال أفراد قوات الحزام الأمني ليشغلوا هدا المبنى فهل تعلمون لأي غرض يستخدم؟ ومن الذي يسكنه حاليا ؟

ومن يشرف على مراقبتهم من جانب إدارة المستشفى كونها المسئولة عن أية أفراد أو أعمال تتم داخل المستشفى ومساءلة عنها قانونآ ؟

14- مبنى النساء والولادة:*

#* قسم الطوارئ التوليدية تم بناءه لتقديم خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين

وصرفت عليها وزارة الصحة بشأن دلك المبالغ الطائلة وفوجئ المواطنين كما فوجئنا كعاملين بالمستشفى دخول قوات الحزام الأمني كيف ولمادا ؟!لا احد يوضح للعاملين سبب دلك التصرف ،ولا حتى سبب دخول القوات هده وبقائها بالمستشفى حتى وصل المواطن وقبله العامل بالمستشفى ان الحزام الأمني اتخذ من المستشفى معسكرآ له ،ودلك لايجوز استمراره ولابد من إخراجهم من المستشفى لان مند فترة وجودهم اثبت الواقع ان بقائهم فيه مفسده وأضرار جليه من خلال تدخلهم في مهام إدارة المستشفى وتطاولهم على العاملين أطباء وتمريض وفنيين بل وصل بهم الحال إلى التعدي باليد والحبس للبعض ومنهم الإخوة ضباط النوبات ،وكأن مجيئهم للمستشفى برسالة ومهمة هي اساسآ ان صحت ليست من صميم اختصاصاتهم أو ان لكم رأي آخر ؟

المهم هنالك مواقع قريبه من المستشفى

تصلح أنهم يضعون معسكرهم فيه وهي:-

1-حديقة الملاهي المقابلة للبوابات الرئيسية للمستشفى

22- شرطة الشيخ عثمان وهو مناسب لأنه موقع عسكري وامني والحزام هو حزام امني .***.

15*-يمكن توفير مختلف الاحتياجات والنواقص من خلال:-

#* ضبط الهدر في النفقات و الموارد والتي أصبحت مند فتره

مال سايب دون رقابه ولامحاسبة ومصدر للإغواء والتكسب،،

الحل:*

تفعيل الرقابة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء

*16- نأمل إعادة ترتيب مهامكم وتفرغكم الكامل لمهام وظيفتكم كمدير للمستشفى وترشيح من يتولى عنكم شغل مدير مركز الأورام لتخفيف الجهود و الضغوط النفسية والعصبية عليكم ولإتاحة وقت الدوام للمهام الأصلية والأساسية للمستشفى وفي خدمة المواطن والمريض ،،كما ان مراجعة ملف البريد لليوم السابق في وقت الدوام يؤثر سلبا على وقت المريض المحتاج لكل وقتكم ،،وعليه يمكنكم اخذ ملف البريد إلى المنزل لدراسته بهدوء ودهن صافي وفي حالة عدم وجودكم آخر الدوام يتم إرساله لكم عبر سائق المستشفى .

ونظرا لحجم المستشفى وكبرها وكدا طاقمها الكبير يحتاج لمجهود إضافي ووقت إضافي وأكيد إنكم لن تبخلون على المواطن بدلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة له ورفع جودتها بما يلبي احتياجاته وتنال رضاه.،،لحيث ان مستوى الخدمة انحدر انحدار كبير ا سجل أدنى مستوى يصل فيها مند عشرات السنوات.

نأمل ان نكون قد أوضحنا لكم أهم الملاحظات التي كما تعلمون هي من صميم مهام إدارة الجودة.

مع خالص تقديرنا

انور السادات السيد

مدير إدارة الجودة الشاملة م/ الصداقة التعليمي العام 2016/11/30 م

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