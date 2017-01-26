مصدر بالمنطقة العسكرية الرابعة ينفي مشاركة قوات سودانية بمعركة الرمح الذهبي
الخميس 26 يناير 2017 11:51 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
نفى مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة مشاركة قوات سودانية بمعركة الرمح الذهبي.
وأكد المصدر أن معركة الرمح الذهبي والتي أطلقتها المنطقة العسكرية الرابعة في عدن لتحرير الساحل الغربي تشارك فيها وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وباسناد جوي من قوات التحالف العربي.
وكانت القوات الجنوبية قد حققت تقدم كبير على الساحل الغربي، حيث تمكنت مؤخراً من تحرير مدينة وميناء المخا الاستراتيجي على بعد 60 كلم من مضيق باب المندب.
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