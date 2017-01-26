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عناق بين "ترامب" و"كيم جونغ اون" في هونغ كونغ

الخميس 26 يناير 2017 10:08 صباحاً
بي بي سي

مشهد لا يمكن أن يتخيل أحد حدوثه في الواقع.

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون يحتضنان ويقبلان بعضهما البعض.

الصورة ليست للرئيسين المذكورين لكنها لشبيهين لهما في هونغ كونغ.

لقاء الشخصيتين جذب اهتمام كثيرين وكان باعثا لضحكات آخرين.

الرجلان سارا معا في أحد شوارع هونغ كونغ المزدحمة ترويجا لأغنية عن السنة القمرية.

شبيه الرئيس الكوري الشمالي،وهو موسيقي استرالي يعيش في هونغ كونغ اسمه هوارد، بدا مرتديا الزي المميز للزعيم الكوري وصاح "موتي يا أمريكا، موتي."

أما شبيه الرئيس الأمريكي فهو أيضا موسيقي، لكنه أمريكي، يسمى دينس آلان.

واحتاج شبيه ترامب إلى ساعة ونصف في وضع طبقات وطبقات من المساحيق البرتقالية اللون على وجهه، كما احتاج إلى مصفف شعر خاص ليثبت له شعرا مستعارا.

وامتدح شبيه الرئيس الكوري الرئيس الامريكي، بشكل هزلي، قائلا إن الدولتين يمكن الآن ان تكونا صديقتين لأنهما الاثنتين تحت حكم "طغاة".

وقال هوارد "إنه زعيم عظيم، وهو مثلي إلى حد كبير، ديكتاتور. وأعتقد أنه سيحول الولايات المتحدة إلى كوريا شمالية ثانية. لذلك سنصبح أصدقاء حميمين."

شبيها ترامب و الرئيس الكوري الشماليمصدر الصورةAFPImage captionاحتاج شبيه ترامب إلى ساعة ونصف لوضع المساحيق البرتقالية اللون على وجههشبيها ترامب و الرئيس الكوري الشماليمصدر الصورةAPImage captionطاف الرجلان في العديد من الأماكنشبيها ترامب و الرئيس الكوري الشماليمصدر الصورةAPImage captionاضحك وجود الرجلين معا الكثيرينشبيها ترامب و الرئيس الكوري الشماليمصدر الصورةREUTERS

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