عناق بين "ترامب" و"كيم جونغ اون" في هونغ كونغ

مشهد لا يمكن أن يتخيل أحد حدوثه في الواقع.

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون يحتضنان ويقبلان بعضهما البعض.

الصورة ليست للرئيسين المذكورين لكنها لشبيهين لهما في هونغ كونغ.

لقاء الشخصيتين جذب اهتمام كثيرين وكان باعثا لضحكات آخرين.

الرجلان سارا معا في أحد شوارع هونغ كونغ المزدحمة ترويجا لأغنية عن السنة القمرية.

شبيه الرئيس الكوري الشمالي،وهو موسيقي استرالي يعيش في هونغ كونغ اسمه هوارد، بدا مرتديا الزي المميز للزعيم الكوري وصاح "موتي يا أمريكا، موتي."

أما شبيه الرئيس الأمريكي فهو أيضا موسيقي، لكنه أمريكي، يسمى دينس آلان.

واحتاج شبيه ترامب إلى ساعة ونصف في وضع طبقات وطبقات من المساحيق البرتقالية اللون على وجهه، كما احتاج إلى مصفف شعر خاص ليثبت له شعرا مستعارا.

وامتدح شبيه الرئيس الكوري الرئيس الامريكي، بشكل هزلي، قائلا إن الدولتين يمكن الآن ان تكونا صديقتين لأنهما الاثنتين تحت حكم "طغاة".

وقال هوارد "إنه زعيم عظيم، وهو مثلي إلى حد كبير، ديكتاتور. وأعتقد أنه سيحول الولايات المتحدة إلى كوريا شمالية ثانية. لذلك سنصبح أصدقاء حميمين."

مصدر الصورة AFP

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احتاج شبيه ترامب إلى ساعة ونصف لوضع المساحيق البرتقالية اللون على وجهه

مصدر الصورة AP

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طاف الرجلان في العديد من الأماكن

مصدر الصورة AP

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اضحك وجود الرجلين معا الكثيرين