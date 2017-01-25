قال سكان محليون يقطنون بمدينة شقرة الساحلية ان انفجارا عنيفا هز الاطراف الشمالية بالمدينة عند الساعة الـ 11:15 من مساء يوم الاربعاء.

وسمع دوي الانفجار من محيط مثلث امني شمال المدينة حيث يقع تقاطع عدة طرقات.

ولاحقا قال مصدر امني ان الانفجار كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية .

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا .

المزيد في أخبار وتقارير سكان : دوي انفجار عنيف شمال مدينة شقرة الساحلية بأبين قال سكان محليون يقطنون بمدينة شقرة الساحلية ان انفجارا عنيفا هز الاطراف الشمالية بالمدينة عند الساعة الـ 11:15 من مساء يوم الاربعاء. وسمع دوي الانفجار من محيط مثلث وزير الاوقاف والارشاد يوجه بوقف أعمال هدم بمسجد تاريخي بعدن وجه وزير الاوقاف والارشاد احمد عطية السلطات المحلية بعدن بوقف أعمال هدم لمسجد تاريخي في المدينة . وبحسب رسالة تحصلت "عدن الغد" على نسخة منها فقد وجه الوزير إلى مكتب تشييع جثمان 3 من المقاومة استشهدوا بضربة خاطئة لطيران التحالف في كهبوب في موكب جنائزي مهيب .. شيعت قبيلة العطيرة ثلاثة من ابناها الذي استشهدوا مساء يوم الاثنين في جبهت كهبوب بغارة جوية خاطئة لطيران التحالف العربي . وتم تشيع جثامين