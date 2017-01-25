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سكان : دوي انفجار عنيف شمال مدينة شقرة الساحلية بأبين

الأربعاء 25 يناير 2017 11:20 مساءً
شقرة ((عدن الغد)) خاص:

قال سكان محليون يقطنون بمدينة شقرة الساحلية ان انفجارا عنيفا هز الاطراف الشمالية بالمدينة عند الساعة الـ 11:15 من مساء يوم الاربعاء.

وسمع دوي الانفجار من محيط مثلث امني شمال المدينة حيث يقع تقاطع عدة طرقات.

ولاحقا قال مصدر امني ان الانفجار كان ناتج عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من نقطة امنية .

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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